Медики рассказали, какие болезни переносят тараканы 8 21.01.2021, 13:37

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Избавляться от этого насекомого нужно своевременно.

Терапевт Андрей Кондрахин перечислил заболевания, которые переносят тараканы, пишет lenta.ua.

Если в квартире кто-то болеет коронавирусной инфекцией, то патогены находятся в ней как на полу, так и на всех поверхностях. Теоретически таракан способен «подхватить» их и пронести на себе. Однако, чтобы навредить человеку, форма SARS-CoV-2 должна быть активной, но на предметах он уже «мертвый». Концентрация вируса должна быть высока, а для проникновения в организм необходимо, чтобы он осел на слизистых. Получается, что насекомое нужно буквально облизать, чтобы инфицироваться.

По словам медика, тараканы почти не переносят вирусы, но являются разносчиками бактерий. Последние вызывают дизентерию, сальмонеллез, пневмонию и менингит.

У некоторых людей развивается аллергия на хитин, чешуйки и экскременты, если вредители присутствуют в доме. Кроме того, так как насекомые ползают практически везде, они могут стать источниками гельминтов и грибковых инфекций.

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