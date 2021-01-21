«Все еще на охоте»: немецкое издание написало о легендарном пенсионере Яне Грибе 4 21.01.2021, 13:53

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Ян Гриб

фото: TUT.by

Режим боится этого убеленного сединами героя протестных акций.

Немецкое издание TAZ опубликовало статью о минском пенсионере Яне Грибе — одном из символов белорусской революции.

Этого убеленного сединами человека мы видим на каждом Марше Мудрости. Он, как и Нина Багинская, стал символом стойкости и силы духа белорусов. Это настоящий герой, который уже много лет борется за свободу своей страны. Ян Гриб – 84-летний поэт и общественный деятель, который активно участвует в протестном движении. Фотография задержания 25 марта 2017 года этого пожилого мужчины в свое время облетела все мировые СМИ. «Сегодня из белорусского населения получился настоящий белорусский народ. Наша задача – сделать нацию» – говорит он.

В СССР во время советско-китайского конфликта Ян Гриб был летчиком-истребителем, служил под Благовещинском. Но его тянуло на Родину, он вернулся в Беларусь, закончил радио-технический университет, работал на заводах, потом преподавал электронику для наладчиков электронного оборудования, попробовал себя и в коммерческой деятельности. «Мы при Горбачеве подумали, что пришла свобода. Но потом это все угасло, потому что у нас в Беларуси пришел к власти современный безумец. Мы быстро распустили нашу команду, я сказал парням, что в лучшем случае нас разгонят, а в худшем – посадят».

Про сегодняшнюю ситуацию он отзывается так: «Представить себе трудно, что такое насилие и мракобесие может быть в центре Европы. Даже при Сталине такого не было. При Сталине машины, перевозившие арестованных, «черные воронки», ездили тихо ночью и забирали людей. Хватали тихо и увозили тихо. А эти теперь днем убивают ни в чем не виноватых людей в своем дворе (речь идет об убитом Романе Бондаренко – прим. ред.). К слову, этот парень не участвовал в митингах и шествиях».

«С 1989 года я с Зеноном Позняком, Юрием Ходыко (лидеры политической партии «Белорусский Национальный Фронт» (БНФ) – прим. ред.) и Василием Быковым (по-настоящему культовый, народный и любимый писатель Беларуси – прим. ред.) стояли у истоков создания БНФ. Вот с тех пор меня регулярно задерживали, «гладили» дубинками по голове и плечах. Регулярно судили, я собрал целую кипу бумаг из этих судов в целлофановый пакет, все жду того времени, когда можно будет предъявить все этим сволочам, которые называются судьями и выполняют любые идиотские приказы и по сегодняшний день. Это марионетки, которые не руководствуются ни Конституцией, ни законами» – господин Ян не стесняется эмоционально высказывать свое отношение к правовой системе.

05 января 2021 года 84-летнего Яна Гриба принудительно доставили из дома в отдел милиции. Там составили протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», после чего увезли в суд. Мужчина в знак протеста против несправедливых и незаконных действий милиции и судов отказался принимать участие в заседании. Пока Ян Гриб оставался в коридоре, судья постановил наказать его штрафом в размере 1160 рублей. Это значительно больше, чем его пенсия.

«То, что Лукашенко называет пенсией, я считаю нищенской подачкой, с нее я никогда бы не рассчитался за штраф за «митинг» возле Комаровского рынка. Но помогли люди, наши люди, такие отзывчивые и доброжелательные настоящие белорусы. Благодаря им в уплате этих штрафов я не имел больших проблем» – рассказывает мужчина о событиях октября 2020 года.

Тогда Ян Гриб не оплатил штраф в срок – и уже на следующий день власть предприняла меры в отношении его имущества. После публикации в СМИ об этом буквально за два дня штраф пенсионера был полностью оплачен неравнодушными белорусами. Ян Гриб заявил, что продолжит обжаловать ограничение своих прав на мирные собрания и выражение мнения, потому что считает это незаконным.

А не так давно у «старика-разбойника» было изъято зарегистрированное охотничье ружье. «Милиционер мне тогда сказал: «Господин Ян, простите, что я должен забрать у вас ружье. У нас строгий приказ свыше изъять в нашем районе 78 ружей у охотников. И под номером один – у Яна Гриба».

Неужели Лукашенко очень боится, что практически годящийся ему в отцы пенсионер откроет сезон охоты совсем не в лесу? К слову, недавно российский скандальный журналист Андрей Караулов, в свое время вхожий к политической элите, сказал о Лукашенко: «Президент может быть идиотом, каннибалом, но не должен быть смешным».

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