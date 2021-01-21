Белорусы запустили проект, чтобы лишить режим финансирования 1 21.01.2021, 14:10

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Активисты «Экономического давления» находят болевые точки в системе.

Белорусы зарубежья запустили проект, цель которого – лишить режим Лукашенко финансирования, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Чтобы достичь цели, активисты «Экономического давления» просят иностранных партнеров «одиозных» белорусских предприятий прекратить сотрудничество с последними и поддержать бастующих работников.

Бизнесменам и чиновникам напоминают о персональной ответственности и санкциях, а протестующим рабочим обеспечивают поддержку иностранных профсоюзов, ассоциаций и СМИ.

Важный результат — проверка, с которой норвежская компания Yara приехала в Беларусь; после проверки речь зашла о приостановке сотрудничества. Это плод совместной работы диаспор, стачкомов, профсоюзов и самый успешный пример экономического давления, такого же мы хотим от всех крупных партнеров.

Главные направления проекта: собрать базу данных по предприятиям, работа с профсоюзами, работа с банками и санкции.

Создатели «Экономического давления» сообщают, что уже идет работа над отдельным проектом по Белорусской атомной электростанции. Его цель — добиться, чтобы Евросоюз отказался от энергии, производимой БелАЭС.

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