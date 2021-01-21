Зигзаги «Спутника V» 7 21.01.2021, 14:27

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Фото: ТАСС

Как вакцинируются российские регионы.

С октября прошлого года СМИ «Синдиката» вели еженедельный мониторинг ситуации с коронавирусом в России. Мы подсчитывали количество свободных коек от Карелии до Магадана, вели статистику заражений и оббегали аптеки (десятки аптек в каждом городе!) в поисках лекарств. И вот главное лекарство от коронавируса само идет к россиянам. В полном соответствии с поручением президента Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация препаратом «Гам-Ковид-Вак» (более известным как «Спутник V»). На Первом канале так и сообщают: «По поручению президента». Иначе ведь ее могло и не случиться. Оправдывают ли регионы возложенные на них главой государства ожидания? Где в поликлиниках очереди, а где — пустые коридоры? Как людей зазывают на вакцинацию? Рассказывают корреспонденты на местах, пишет сайт «Новая Газета».

Московская область

Подмосковье готово к массовой вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник, 18 января, губернатор Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов. По его словам, поставлена задача — вакцинировать 3,6 млн человек, то есть 60% взрослого населения региона.

К тому моменту в регионе привили почти 24 тыс. человек (в том числе 11 тыс. — первым и вторым компонентом). Это 0,66% от требуемого количества, что позволило фонду «Петербургская политика» включить Подмосковье в ТОП-5 регионов с высоким уровнем доступности массовой вакцинации.

Однако темпы ее трудно пока назвать высокими. После новогодних праздников в регионе прививали чуть более тысячи человек в день: при такой скорости на вакцинацию потребуется почти десять лет без выходных.

Главный сдерживающий фактор — поставки вакцины.

О недостатке ее запасов, в частности, свидетельствует наличие барьера в виде обязательного тестирования людей на антитела. В соседней Москве, лидере вакцинации, этого не требуют. «Положительный тест бывает довольно часто, особенно у пожилых людей», — подтвердил догадку сотрудник поликлиники № 5 подмосковных Мытищ.

Тем, у кого обнаруживают антитела, в вакцинации отказывают.

После новогодних праздников, когда к полученным в декабре 27 000 доз вакцины «Спутник V» в регион поступило еще 30 тысяч доз, в некоторых округах стали прививать без теста на антитела.

«В четверг, 14 января, записалась через «Госуслуги», в пятницу вакцинировалась, тест теперь делать не надо, а муж в декабре делал тест перед прививкой», — сообщила Лариса Азбукина из Коломны. По ее словам, на пятницу для проведения вакцинации было три талона, на понедельник — 13.

Но гораздо чаще люди записываются в лист ожидания. Свободные слоты на конкретную дату бывают редко. Из собственного опыта: 10 января — запись в лист ожидания на Госуслугах, 13-го — приглашение на тестирование, 14-го — тестирование и запись на вакцинацию на 21 января. Между 14 и 21 января — очередь почти из 500 человек.

По данным минздрава Московской области, сейчас в листе ожидания стоят более двух тысяч человек.

Судя по записи, в некоторых округах спрос почти отсутствует.

С 16 по 30 января

— в Одинцовском округе на вакцинацию записалось 896 человек,

— в Балашихе — 784,

тогда как:

в Серпухове — 42,

— а в Реутове — всего лишь 16 горожан.

Проблемы с доверием к вакцине, пожалуй, нет только в 20-тысячном Пущино, научном центре биологических исследований, где на вакцинацию записалось 717 человек.

Для сравнения: в округе Подольск с 350-тысячным населением — всего 329 человек.

Естественное недоверие людей к новой вакцине власти области стремятся компенсировать удобством записи и информированием о процедуре. Например, запустили ролик, демонстрирующий порядок действий при записи через портал «Госуслуги». Алгоритм очень прост, но в реальной жизни часто далеко не все готовы записываться без даты в лист ожидания.

Несмотря на все сервисы, люди в большинстве своем записываются при личном посещении поликлиники, где обычно располагаются прививочные пункты. «Через кол-центр записалось 1,2 тысячи человек, через портал «Госуслуги» — 5 тысяч, почти 18 тысяч человек лично обратились в поликлинику и записались на месте», — сообщила 14 января министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Губернатор области Андрей Воробьев, который привился одним из первых, объявил о намерении масштабировать объемы вакцинации. В январе область получит 87 900 доз, в феврале — 205 700. В марте Подмосковью обещают 300 000–350 000 доз. Судя по отчету Росздравнадзора, с 1 по 19 января этого года в гражданский оборот было выпущено 11 партий «Гам-Ковид-Вак» в количестве примерно 330 тысяч доз. То есть почти треть из этого количества (27%) достанется в январе Подмосковью.

Пока неясно, как скажется на кампании спад заболеваемости в регионе: снижается как количество госпитализаций, так и число вызовов врачей на дом.

С 25 января в ряде муниципалитетов в медучреждениях, перепрофилированных под лечение коронавируса, приступают к сворачиванию «ковидных» коек и переходу на плановый режим работы.

Свердловская область

Массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад, но вакцины уже не хватает на всех желающих.

«На сегодняшний день регион получил около 15 000 доз вакцины, привито более 13 000 уральцев. В регионе 27 прививочных кабинетов, где работают с вакциной «Спутник V», — сообщили «Новой газете» в оперативном штабе Свердловской области.

Одновременно появилась информация, что в регионе почти закончилась вакцина от коронавируса.

Как пишет информационное агентство URA.RU, остатков хватит еще на пару дней. Прививочная кампания продолжается в городских больницах № 7 и № 23, в них осталось примерно по 100 доз вакцин. В других медучреждениях Екатеринбурга прививочная кампания остановлена из-за отсутствия препарата. При этом в области вакцина еще есть.

— Ни о какой остановке вакцинации речь не идет, — утверждает Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области, — все прививочные пункты работают. В ближайшее время мы получим две поставки по 60 тысяч доз каждая, следующие поставки будут измеряться сотнями тысяч доз.

И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов призывает горожан активно прививаться. Они бы и рады, да нечем. Корреспондент «Новой» попробовала записаться на прививку двумя способами: через личный кабинет на «Госуслугах» и посредством оператора горячей линии по коронавирусу — «122». На «Госуслугах» вакцинация подается как запись к врачу. При этом свободны любые дни и любое время, начиная с момента обращения. Я записалась по месту прописки на следующее утро, но выяснилось, что из записавшихся формируется очередь, прививать которую будут по мере поступления вакцины, а не в выбранную на «Госуслугах» дату. Такую же информацию мне дали по телефону «122». Так что, с записью проблем нет. Проблема есть только с прививочной кампанией, которая в моей поликлинике возобновится, когда вакцина появится в Екатеринбурге.

К сожалению, не удалось получить от оперативного штаба информацию по поступлению в область второго компонента вакцины.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, полученными ранее двухфазными вакцинами от коронавируса прививаются в первую очередь медицинские сотрудники, учителя и воспитатели, работники транспортных служб и силовых ведомств, энергетики и лица с хроническими патологиями. Об остальных желающих речь пока не идет.

По информации Александра Харитонова, главного городского эпидемиолога, в настоящее время в Екатеринбурге уже поставили прививки от COVID-19 около 6 тысяч человек, в Свердловской области — порядка 12 тысяч. Все они входят в число так называемых первоочередников.

В целом, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области остается примерно на одном и том же уровне. По данным оперштаба, медучреждения, перепрофилированные в инфекционные стационары, постепенно возвращаются к плановой помощи, в регионе на сегодняшний день сохраняется резерв в более 1,5 тысячи свободных коек из общего числа развернутых для оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе с тяжелыми пневмониями. Регион в полном объеме обеспечен лекарствами для лечения больных в стационарах и для лечения амбулаторных пациентов.

19 января в Свердловской области выявлен 378 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65970. Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 1839.

Тюменская область

В Тюменской области старт массовой вакцинации от коронавируса объявляли дважды. Первый раз — 30 декабря, на тот момент вакцину «Спутник V» поставили более тысячи тюменцев. Второй раз — 15 января, при этом уточнив, что прививка пока доступна только людям из «групп риска».

Приоритет первого уровня — медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники многофункциональных центров и лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, с сахарным диабетом и ожирением. Приоритет второго уровня — работники транспорта, правоохранительных органов, энергетики, пограничники, вахтовики, волонтеры, военнослужащие и сотрудники сферы услуг. Третьего — государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты и призывники.

Согласно последним данным оперштаба, в регион поступило 5542 дозы вакцины. В департаменте здравоохранения «Новой газете» сообщили, что привито 4656 человек, из которых 869 — и вторым компонентом. До конца февраля ожидается поставка еще около 70 000 доз вакцины.

Вакцинация проводится в 17 медицинских организациях. Оперштаб подтверждает, что чиновники «взаимодействуют с руководителями предприятий, работники которых входят в группы риска», чтобы те связывались с медучреждениями и записывались на вакцинацию. Также медики приглашают привиться своих диспансерных пациентов, имеющих хронические заболевания. Возможность записи через «Госуслуги» пока разрабатывается.

В депздраве уточнили, что при поступлении достаточного количества вакцины она появится во всех больницах, и будет открыта электронная запись на прививку. Тогда же о проведении массовой вакцинации вновь намерены объявить по всем каналам.

Эпидемиологическую обстановку в регионе оперативный штаб оценивает сдержанно: «В регионе наблюдается условная стабилизация по количеству заболевших, но устойчивой тенденции к снижению пока нет». Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина, в регионе сегодня развернуто 2400 коек, из которых свободно 24%.

С начала пандемии в области зарегистрировано 26 397 заболевших, за весь период выздоровели 24 797 человек. Скончались 232 пациента.

Курганская область

В одном из самых бедных регионов страны вакцинация, как ни странно, доступна всем желающим. Согласно последним данным оперштаба, от коронавируса привили 1442 жителя. Обе дозы вакцины «Спутник V» получили 377 человек.

Темпы, судя по отчетам, впечатляющие:

с 1 по 5 января привились 326 человек, спустя неделю — еще 870. В то же время сообщений об очередях за вакциной в местных СМИ и пабликах нет. Зато сохраняются очереди за получением больничных листов. Жители Заозерного микрорайона сообщают, что им приходится стоять в очередях более чем 100 человек.

По словам главного внештатного эпидемиолога Курганской области Оксаны Сагайдак, всего регион получил 2842 комплекта доз вакцины, и ожидаются новые поступления. Сагайдак также заявила, что заявки на вакцинацию оставили 1158 человек.

При этом агитация вакцинироваться в Кургане довольно скупая и сводится к сообщениям оперштаба и СМИ: «Это шанс людей не переболеть коронавирусом, не заразить им своих близких и родных людей, получив иммунитет посредством прививки». Местный оперштаб также неоднократно предупреждал, что прививаться можно не ранее шести месяцев после перенесенного заболевания. А в случае, если сделана прививка от гриппа, вакцинироваться нужно по истечении 30 дней после ее постановки. Также неоднократно звучала информация о противопоказании «Спутник V» беременным женщинам и кормящим мамам.

Запись на прививку доступна по телефону «122», по которому я без проблем дозвонилась и записалась.

Очевидно, жителям богатой Тюмени, где вакцина пока доступна только «группам риска», проще привиться в бедном Кургане.

Несмотря на то, что региональные власти рапортуют о наличии свободных коек и вхождении региона в «зеленую зону» по коронавирусу, сохраняются жалобы людей на отказы в госпитализации. Жительница Кургана Мария Колчеданцева рассказала, что ее не госпитализировали с двусторонней пневмонией после перенесенного полтора месяца назад ковида, а в качестве лечения назначили арбидол. СМИ писали и о других подобных инцидентах.

Сейчас в Кургане есть определенный дефицит лекарств для разжижения крови и лечения коронавируса. Препарат «Апиксабан», который часто назначают для лечения COVID-19, есть только в одной сети аптек. В большинстве курганских аптек корреспонденту «Новой» сообщили, что этот препарат нужно «брать под заказ».

По данным на 19 января, за сутки выявлено 107 новых случаев COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 14 147 случаев заражения, скончались 202 человека.

Пермский край

18 января региональный минздрав объявил о начале массовой вакцинации пермяков от СOVID-19. «Подготовка к масштабной иммунизации населения в Пермском крае началась еще в ноябре. Закуплено необходимое холодильное оборудование, проведено обучение медицинского персонала».

Медработников пермских «красных зон» начали вакцинировать еще в ноябре, а с 5 января вакцину начали получать и остальные жители региона. Пока привиться можно в Перми, Чайковском и Березниках. На горячей линии минздрава «Новой газете» сообщили, что «примерно через неделю начнется вакцинация практически во всех поликлиниках областного центра».

На 18 января первый укол вакцины поставили 4129 жителям края, второй компонент — 1294, на это израсходовано 48% имеющейся вакцины, всего в регион прибыло 8542 дозы. До конца января в Прикамье поступит более 31 000 доз «Спутника V», а до конца февраля — еще около 70 000.

Центр по борьбе со СПИДом стал первым в регионе, где начали иммунизацию от коронавирусной инфекции, центр принял треть пациентов, прошедших вакцинацию. Только вторым компонентом здесь прививают порядка 130 человек в день. «Осложнений после введения вакцины ни у кого не выявлено. Реакции на прививку были. Местные — покраснение в месте укола, и общие — повышение температуры или «ломота в костях». По нашим наблюдениям, эти реакции были у 8–10% вакцинированных и без следа проходили в течение 2–3 суток», — рассказывает главный врач центра Евгений Сармометов.

Явной агитации со стороны властей вакцинироваться в регионе не наблюдается. В официальных источниках и пабликах периодически сообщают, что началась вакцинация — можно записаться в поликлинике на прививку, — и указывают текущую статистику по поставке и использованию «Спутника V». Из публичных лиц только и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень поставила вакцину в начале декабря и призвала коллег последовать ее примеру. На следующий день после прививки министр в своем Instagram отчиталась о «нормальном» самочувствии. Привилась ли она вторым компонентом — неизвестно.

Ни губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, ни и.о. главы Перми Алексей Демкин пока не заявляли о том, что привились от коронавируса.

В Свердловском районе Перми вакцину ставят в трех поликлиниках, но ни в одну из них записаться по телефону на прививку не удается. «Запись на 1 февраля закончилась, завтра в 7.30 откроется запись на 2 февраля», — заявили в службе записи двух поликлиник. В третьей корреспонденту «Новой» сказали: «Очередь большая, возможно, в конце января — начале февраля сможем вам поставить вакцину. Многие отказываются, а сейчас программа записи не работает, ее начали изменять, и поэтому время вам сказать не можем». Попросили контактные данные, пообещали перезвонить и записать.

Координатор Пермского штаба Навального Сергей Ухов в своих соцсетях сообщает, что без проблем записался на прививку неделю назад, а 18 января поставил первый компонент «Спутника V».

«Прививка делается быстро и безболезненно, правда, нужно заполнить три анкеты, написать о добровольном согласии и пройти осмотр терапевта. В поликлинике очереди нет. Врачи ждут пять человек на вакцинацию и достают из холодильника очередную партию из пяти доз. После укола просят полчаса посидеть — проверить самочувствие. За 1,5 часа, что я провел в поликлинике, на вакцинации совсем не было молодежи. К вечеру у меня поднялась температура, была ночью и на следующий день тоже — пока 38», — рассказал Ухов «Новой газете».

19 января в Пермском крае подтвердили коронавирусную инфекцию у 297 человек, 22 человека с диагнозом умерли. Всего заболевших в регионе 36 292.

Челябинская область

Челябинская область еще до Нового года получила несколько внушительных партий вакцины от коронавируса — 6400 доз. 15 января вице-губернатор Ирина Гехт сообщила: вакцинировано 7000 жителей области (население региона 3 493 000 человек), запас израсходован, но ожидаются новые крупные поставки.

— Достаточно оперативно стали работать, — отметила вице-премьер.

Со слов чиновницы, для формирования устойчивого иммунитета необходима вакцинация не менее 60% взрослого населения области.

— Это та планка, к которой мы будем стремиться в вакцинации этого года. В случае Челябинской области это 1 миллион 613 тысяч человек, — говорит она.

До конца февраля область ждет 152 000 доз вакцины «Спутник V».

Чтобы сделать вакцинацию по-настоящему массовой, областные чиновники планируют начать прививать граждан в торгово-развлекательных комплексах. Уже сейчас в крупных ТЦ можно пройти тестирование на коронавирус.

Вакцинация, по словам Ирины Гехт, носит исключительно добровольный характер. В то же время в социальных сетях появляются сообщения, в которых люди, представляющиеся сотрудниками бюджетных учреждений, говорят, что их начальство настаивает, чтобы все сотрудники вакцинировались. В распоряжении «Новой газеты» имеется текст объявления, вывешенного на доске цеха Магнитогорского металлургического комбината: «Уважаемый работник! На ММК стартовала вакцинация от COVID19. В настоящее время формируются графики по вакцинации, для записи на прививку от коронавируса Вам необходимо обратиться в БОТиЗ цеха». Складывается устойчивое впечатление, что в Магнитогорске пройдет успешная прививочная кампания.

Горбольница № 3 Магнитогорска получила 340 дополнительных доз вакцины. В честь этого в городе появились листовки с призывом прийти в больницу № 3 для вакцинации. В Миассе городская администрация разослала работодателям городского округа информационное письмо о формировании «списков работников, желающих пройти вакцинацию».

По словам Ирины Гехт, область вышла на плато эпидемии, есть тенденция к снижению заболеваний.

— Средний темп прироста заболеваемости — 0,7% в неделю. Весь декабрь было более одного процента, — заявила вице-губернатор.

Еще одна позитивная новость от первого замгубернатора: в марте регион получит дополнительные 250 больничных коек. Планируется сдать в эксплуатацию новую инфекционную больницу в Малой Сосновке.

Тем временем в понедельник, согласно данным областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Челябинской области выявлено 302 новых случая COVID-19, среди заболевших трое школьников. Умерли 16 пациентов с коронавирусом.

Карелия

К 19 января Карелия получила 3442 дозы «Спутник V». 1242 из них — еще до Нового года. Региональное министерство здравоохранения в начале месяца заявило, что прививку первым компонентом вакцины получили 553 человека, полностью вакцинацию прошли 128 человек. Все привитые — петрозаводские социальные работники, учителя и медики.

Полученные в январе 2200 доз распределят не только между петрозаводскими медучреждениями, но и по районам. Зимой 2021 года ожидается поставка еще 28 000 доз «Спутника V».

— Эта поставка наверняка не последняя. Потому что основная цель вакцинации — достичь той иммунной прослойки, которая сделает инфекцию управляемой. А это, как мы знаем, 60%–70%, — заявил руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Игорь Корсаков.

До конца февраля привиться сможет до 5% жителей Карелии. Но теперь будут прививаться не только «приоритетные группы». Право на прививку появилось у всех желающих: достаточно записаться в поликлинике по месту жительства.

Только пользоваться этим правом в Карелии пока не спешат.

Под каждым постом губернатора Артура Парфенчикова дискуссии о необходимости прививаться: людей смущает отсутствие обследования, тестов на коронавирус и антитела до вакцинации. Но ответ официального паблика правительства Карелии неизменен: «Вакцинация безвредна и не нанесет вреда тому, кто переболел COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, напротив — иммунный ответ будет усилен. Никаких анализов, в том числе тест на коронавирусную инфекцию и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не потребуется. Если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, и тот примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы. Также кровь на антитела можно сдать самостоятельно».

Так называемый самостоятельный анализ обойдется как минимум в 690 рублей.

Наряду с дискуссиями о вакцинации люди оставляют на странице губернатора в «ВКонтакте» жалобы на местную медицину. С начала пандемии они мало изменились: врачи не реагируют на подозрительные симптомы, больные не всегда могут получить бесплатные лекарства, визита терапевта на дом приходится дожидаться несколько дней.

Есть и сомнения касательно статистики:

уже несколько недель подряд коронавирус в Карелии диагностируют не более чем у 300 человек в сутки. А запас коек стабильно сохраняется на уровне 20%.

По данным на 18 января, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии составило 5 256,1 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 2 431,5 случая. Общее количество зараженных с начала пандемии выросло до 32 843. 199 из них умерло.

Самарская область

15 января в Самарской области открылась запись на вакцинацию от COVID-19. Регион получил более 12 000 доз вакцины. Второй компонент вакцины поставляется одновременно с первым. В Самаре вакцинацию проводят в трех поликлиниках. Прививки уже сделали более 9 тысяч жителей региона. В то же время фонд «Петербургская политика» пишет об ограниченной доступности вакцины в Самарской области.

15 января 426-й военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре приступил к вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции вторым компонентом препарата «Спутник V». Среди первых привившихся вторым компонентом — около 150 военных врачей, военнослужащих подразделений специального назначения, офицеров штаба 2-й общевойсковой армии ЦВО.

18 января я сам посетил городскую поликлинику № 6. Очередь на вакцинацию отсутствовала, хотя в 17.30 в коридоре сидели три человека, среди которых была бабушка из ближайшего дома — ожидала предварительный медицинский осмотр перед вакцинацией.

По данным ТАСС, Самарская область входит в тройку лидеров по количеству заявок на вакцинацию через портал «Госуслуги» — 232 записи.

19 января в Самарской области выявлено 286 случаев заражения COVID-19. Свободный коечный фонд региона составляет более 30%.

Саратовская область

Количество желающих привиться от ковида в Саратовской области пока больше, чем доз вакцины. Об этом на брифингах напоминает замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. На понедельник, 18 января, Саратовом было закуплено 9132 дозы вакцины. Это и «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» института «Вектор». В регионе привито уже 4819 пациентов. Сколько человек записалось в очередь на прививку, чиновник не сказал.

До конца января в регион должны завезти 35 тысяч доз препарата, до конца февраля — более 130 тысяч доз. Привиться от новой инфекции можно в 66 медицинских организациях. Для них дополнительно приобретено 118 единиц морозильного оборудования для хранения препарата.

18 января, в день, когда была объявлена кампания по массовой вакцинации от ковида, в территориальной поликлинике саратовского кардиодиспансера в окошке администратора сообщают: «Сегодня не прививаем. Вакцины нет». Посетителю, пожелавшему привиться, протягивают маленький — для заметок — листок бумаги и ручку. Просят вписать имя, фамилию, адрес, дату рождения и номер телефона.

«Когда вакцина будет, вам позвонят».

Общаются неохотно. Сообщают только, что прививать будут не «Спутником». На вопрос, будут ли перед вакцинацией тестировать на антитела, говорят: вот позвонят вам инфекционисты — у них и узнаете.

Чтобы записаться на прививку, необязательно в поликлинику приходить: можно позвонить в регистратуру или попробовать записаться через «Госуслуги».

Наталья Рапопорт из Саратова записалась на прививку по телефону уже больше недели назад.

— Сказали ждать вызова, — говорит она. — Я прививалась от гриппа почти каждый год и иностранной, и нашей вакциной. Не болела гриппом, когда делала прививку. Помню, что нас прививали уже очень давно, когда я жила в Ташкенте. Тогда делали не укол, а брызгали в нос. Много моих френдов из разных городов моего возраста уже привились, и никаких негативных последствий не было. Но меня на прививку пока не вызывали.

О том, что начата прививочная кампания от ковида, саратовцы узнают в основном из новостей местного телевидения или информационных агентств. В тех же новостях регулярно рассказывают о том, что от ковида привился тот или иной чиновник. Например, о прививке отчитался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сотрудники саратовского Роспотребнадзора также сообщили в СМИ, что вакцинировались. Министр здравоохранения Олег Костин прививаться не стал, поскольку осенью переболел новой коронавирусной инфекцией. Зато привил своего 83-летнего отца.

В региональном минздраве особо подчеркивают (поскольку уже были прецеденты), что людям старше 65 лет прививка не противопоказана. И отказывать в вакцинации пациентам в возрасте врачи не имеют права.

Если до жителя региона по каким-то причинам новости не доходят, то узнать о начавшейся кампании неоткуда. МЧС, до конца 2020 года регулярно сообщавшее о количестве заболевших через СМС, сообщений на тему ковида больше не присылает. Объявления на дверях подъездов многоквартирных домов с приглашением на прививку есть далеко не везде. По почтовым ящикам приглашения от поликлиник также никто не разносит. До частного сектора в столице региона «бумажным способом» информация не доходит вообще.

Впрочем, если верить опросу одной из саратовских групп в социальной сети «ВКонтакте», 78% пользователей соцсети из саратовского региона делать прививку от ковида не собираются.

Ситуация с количеством заболевших в Саратовской области после новогодних выходных стала чуть лучше. Ежедневно в регионе регистрируется плюс-минус 250 подтвержденных случаев ковида. Часто выздоровевших за день оказывается больше, чем тех, кто попал на больничную койку. При этом смертность от нового вируса сохраняется на уровне декабря — умирает до шести человек в день. На вторник, 19 января, в Саратовской области от ковида официально умерло 485 человек.

Тем временем количество свободных мест в ковид-госпиталях региона увеличивается.

На утро понедельника их было 869. Занятых коек оказалось 3366. В минздраве уже начали говорить о том, чтобы возобновить плановый прием пациентов в некоторых саратовских больницах.

Саратовская область по версии Telegram-канала «Региональная политика» вошла в число 30 регионов России с наиболее благополучной обстановкой с распространением коронавируса.

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