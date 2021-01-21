New York Times: Джо Байдену выпал шанс удивить США 1 21.01.2021, 14:54

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Эпоха экспериментов закончилась?

«Друзья, американцы только что пережили кое-что по-настоящему кошмарное: четыре года с бессовестным президентом, поддерживаемым бесхребетной партией и усиленным беспринципной сетью. Они извергали беспочвенные теории заговоров, и все это было подогрето безжалостной пандемией», — пишет в статье для The New York Times Американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

Удивительно, как американская система не взорвалась, поскольку страна действительно стала напоминать огромную перегретую паровую машину. Мы даже наблюдали, как ее болты и петли начали вырываться в Капитолии. Уход Дональда Трампа из Белого дома и упадок власти тех, кто потакал ему в Сенате, вовсе не преждевременен. Как и инаугурация Джо Байдена. Однако последнему предстоит хорошенько поработать. Ведь пока даже сложно себе представить, насколько велики разрушения, которые вооруженный Twitter и Facebook Трамп, пользуясь президентской трибуной и трусостью многих, кто мог это предотвратить, нанес американской общественности, институтам и когнитивному иммунитету.

Это был ужасный, ужасный эксперимент. Что вовсе не означает, будто Трамп не сделал ничего хорошего. Просто этому и близко не сравниться с тем, что сделало американцев более разделенными и больными — и с большим числом верящих в теории заговора — чем когда-либо в современной истории. Теперь их нужно одновременно воссоединить, перепрограммировать, перефокусировать и переубедить. Всей стране пора съездить на ретрит, чтобы люди вспомнили, кто они и какие узы их объединяют — или объединяли когда-то.

Я искренне полагаю, что американцы способны вновь стать лучшей версией себя, но это зависит от них самих. Почему же?

На мой взгляд, одной из самых выразительных черт президентства Трампа стало то, что год за годом он продолжал неприятно удивлять. Год за годом он опускался все ниже и ниже — нарушал нормы, лгал и очернял репутацию каждого, кто оказывался на его орбите. И при этом ни разу не был замечен за добрым делом, самокритикой или попыткой наладить контакт с оппонентами.

Его характер был его судьбой, она же стала и американской. Но у меня хорошая новость. Можно восстановиться, если все — политики, СМИ, активисты — решат делать то, чего никогда не делал Трамп: приятно удивлять друг друга.

Приятные сюрпризы — крайне недооцененная сила в политике и дипломатии. Они разрушают оковы пессимизма и расширяют границы того, что мы считаем возможным. Они напоминают нам, что будущее — это не наша судьба, а выбор — позволить прошлому похоронить будущее или будущему похоронить прошлое.

Я до сих пор помню, где был, когда Анвар ас-Садат прибыл в Израиль, удивив всех готовностью заключить мир. Это обрадовало и дало Ближнему Востоку ощутить новые возможности.

Кстати, однажды я удивил даже Трампа. Я всегда охотно соглашался с ним, если он делал что-то, по моему мнению, правильное. Поэтому, когда они с Джаредом Кушнером заключили соглашение, нормализующее отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, я написал колонку, в которой высоко оценил это. Через несколько дней мой телефон зазвонил. Это был президент Трамп. Его первыми словами были: «Не могу поверить, что The New York Times позволили вам написать что-то хорошее».

Конечно, в издании не говорили мне, что писать, поэтому он был удивлен, что я сделал это по собственной воле. Это заставило его иначе взглянуть, хоть на секунду, на то, кем был я и The New York Times. Таков эффект удивления. Если бы Трамп однажды поступил несвойственным ему образом по поводу какого-то большого и сложного вопроса, бросающего вызов его электорату — например, климата или иммиграции — и приятно удивил, я бы тоже это похвалил. Но он ничего подобного так и не сделал.

И очень жаль, ведь как журналисты и граждане мы ждем от наших лидеров приятных сюрпризов.

Я наблюдал за тем, как Митт Ромни неоднократно ставил свою клятву защищать Конституцию выше партийных и личных политических интересов. За это время мы узнали друг друга. Мы не во всем соглашаемся, но присутствует взаимное уважение. Ромни недавно пригласил меня виртуально выступить с речью перед двухпартийной климатической коалицией в Юте. Это удивило некоторых и, возможно, позволило им иначе взглянуть на этот вопрос. Поразительно, что может произойти, когда мы приятно удивляем.

Лиз Чейни приятно поразила меня на прошлой неделе, когда поставила страну и Конституцию выше партии и личных амбиций, проголосовав за импичмент Трампа. Я знал ее, когда она занималась вопросами демократии на Ближнем Востоке. Заставляет задуматься о возобновлении общения (…).

Поэтому у меня к каждому американцу две просьбы: дайте Джо Байдену шанс вас приятно удивить и испытайте себя, удивив его.

Американским бизнесам следует удивить нас, сказав Руперту и Лаклану Мердоку, что их сеть подпитывала большую ложь, приведшую к штурму Капитолия, поэтому рекламы больше не будет во время шоу, распространяющих конспирологические теории. Лучшая новость, которую я слышал на этой неделе, это то, что руководитель компании My Pillow Майк Линделл — ярый сторонник Трампа и рекламодатель Fox, распространяющий опроверженные заявления о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы — сказал, что Kohl, Bed Bath & Beyond, Wayfair и другие дистрибьюторы отказываются от его товаров. Вот и молодцы.

Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг могут удивить нас раз и навсегда остановив поднятие — ради выгоды — новостей, которые разделяют и злят нас, предпочитая более авторитетные и сбалансированные СМИ.

Среди левых нет эквивалента правых сторонников белого превосходства и других экстремистов, которые недавно штурмовали Капитолий. Даже близко. Но либералы могли бы удивить многих правых, а может тем самым и склонить их к поддержке Байдена, если бы выступили против политкорректности, подавляющей инакомыслие, и говорили бы не только о полицейском насилии — большом приоритете — а и о источниках насилия в районах, где живут национальные меньшинства, терроризирующие жителей разных цветов в одинаковой степени. Я ежедневно вижу это в моем родном городе Миннеаполисе.

И теперь, когда Трамп перестал быть угрозой, всем, кто занимается новостями, пора вновь отделять новости от мнений. США нужно больше мест, где граждане любых политических воззрений могли бы чувствовать, что их новости преподносятся точно — без злости, попытки разделить их или чрезмерной политкорректности.

Прежде чем разодрать Байдена на клочки, как на счет того, чтобы дать ему несколько месяцев, чтобы приятно удивить нас? Дать ему шанс поставить страну выше партии и выполнить присягу, данную при вступлении на должность.

Возможно, когда он будет давать перед Капитолием президентскую присягу сделать именно это, почему бы каждому американцу — мне, читателям, их детям и родителям — не принести присягу дома: «Я торжественно клянусь, что буду… в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Возможно, если все американцы сделают это, они смогут дать Джо шанс приятно удивить их. И тем самым «сбить» ужасную политическую горячку, охватившую США вместе с COVID-19. Это был бы приятный сюрприз, правда?

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