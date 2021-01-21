В Беларуси школы подключают к сбору личных данных об учителях 3 21.01.2021, 14:53

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Иллюстрационное фото

Tut.by

А как же тайна частной жизни?

Школы требуют от своих сотрудников предоставить им личные данные. Непонятный документ прислала в редакцию читательница «Салідарнасці» из Минска.

— На каких основаниях я должна давать согласие на предоставление в отношении меня сведений, содержащихся в едином государственном банке данных о правонарушениях, наличии или отсутствии у меня судимостей? Разве работодатель имеет право требовать такие данные без каких-либо причин? — недоумевает учительница столичной школы.

— Думаю, что это письмо из той же серии сбора данных, который мы видим в некоторых районах Минска, где сотрудники милиции без материалов проверки и каких-либо оснований пытаются собирать личные сведения, опрашивают, ищут корреспонденцию. Это звенья одной цепи, — считает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» он рассказал, чем может быть обусловлено такое любопытство госорганов и что в ответ на подобные просьбы могут делать граждане.

— Помните, недавно прошла информация о том, что собирается некая база якобы правонарушителей, в которую будут внесены все, кто привлекался по разным статьям.

Предполагаю, что именно сбором информации в эту базу занимается сейчас милиции в Новой Боровой. Но информацию о правонарушениях могут запрашивать только в особых случаях и это специальная процедура. Конечно, придумать причину для каждого человека сложно и одной милиции не под силу. Видимо, им в помощь привлекают другие госорганы.

Как впоследствии будет использоваться информация из этой базы, неизвестно. Может, будут потом принудительные задержания тех, кто в нее внесен, или это отразится на погонах, льготах и наградах…

В любом случае, подобные действия фактически означают осуществление контроля за инакомыслием. Если говорить на языке закона, то это нарушение сразу нескольких статей Конституции. Статьи 28, согласно которой «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство».

Статьи 33, согласно которой «каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение».

Статьи 29, согласно которой всем гарантируется неприкосновенность жилища, и никто не имеет права без законного основания войти в него. Если к вам все-таки незаконно, без санкции прокурора проникли сотрудники милиции, нужно записать их данные и после обязательно отправить жалобу прокурору района.

Поскольку мы не понимаем, для чего и милиция, и теперь уже школы собирают эти данные, которые относятся к личным сведениям, всегда можно ссылаться на статью 27, согласно которой «никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников», — напоминает правовед.

Волчек не советует педагогам сразу предоставлять руководству информацию, которую они не считают нужной.

— Но и замалчивать подобное не стоит. Учитель должен учить, а не заниматься сбором и представлением информации, которая может отразиться на его репутации.

Это прямое нарушение охраны тайны личной жизни! Подобные сведения могут предоставляться исключительно по желанию самого гражданина.

Я советую учителям обязательно коллективно обратиться в профсоюз и потребовать защитить от незаконного вмешательства в частную жизнь.

Также стоит отправить письмо в министерство образования, в котором потребовать разъяснить, с какой целью запрашивают эти сведения, на основании какого документа, кем дано распоряжение и т.д.

Обращение следует отправить и депутатам местных Советов и парламента. Пусть также помогают разобраться. Нужно писать, не бояться, потому что Конституция и законы все равно у нас есть, даже если они не исполняются, — рекомендует правозащитник бороться за свои права.

Волчек утверждает, что, чем бы ни оправдывали сейчас госорганы сбор данной информации, система тотального контроля нежизнеспособна в любом случае данные.

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