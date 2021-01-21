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Медики назвали три «глазных» симптома коронавируса

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  • 21.01.2021, 15:12
Медики назвали три «глазных» симптома коронавируса

Эксперты изучили дневники самочувствия 83 пациентов.

Проблемы со зрением могут свидетельствовать о заражении COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Англия Раскин в ходе нового исследования. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.

Эксперты изучили дневники самочувствия 83 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что 18% процентов участников исследования после заражения жаловались на светобоязнь, у 17% возникала боль в глазах, у 16% появлялся зуд в области глаз.

При этом у всех исследуемых пациентов «лазные» симптомы COVID-19 возникали после основных (кашель, потеря обоняния и лихорадка). Длились они меньше двух недель.

По словам исследователей, эти признаки не всегда говорят об инфицировании коронавирусом, но в случае их появления стоит сходить к врачу.

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