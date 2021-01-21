Der Spiegel: Европарламент полностью остановит «Северный поток – 2» 2 21.01.2021, 15:20

Проект резолюции будет вынесен на голосование 21 января.

Европарламент потребует от Европейского союза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» и ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального. Об этом пишет Spiegel (перевод – «Радио Свобода» ) со ссылкой на проект резолюции, который будет вынесен на голосование 21 января.

По мнению авторов документа, также должны быть приняты ограничительные меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, а также против «российских олигархов» , «членов ближайшего окружения президента Путина» и «пропагандистов СМИ». Санкции могут включать замораживание их активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Ранее США ввели санкции против участника «Северного потока – 2» российского трубоукладчика «Фортуна», который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. В свою очередь 19 января «Газпром» предупредил инвесторов о возможности заморозки проекта. За день до этого Германия приостановила разрешение на строительство трубопровода в своих территориальных водах в связи с жалобами местных экологов.

После ареста Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению оппозиционного политика, западные страны должны ввести санкции. В списке восемь человек, в том числе бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов; глава ВТБ Андрей Костин, топ-менеджер банка, сын главы ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников; глава ВЭБ Игорь Шувалов; телеведущий Владимир Соловьев.

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