«Если весной ситуация обострится, Кремль попытается отстранить Лукашенко от власти» 19 21.01.2021, 15:46

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Москва рассматривает в том числе достаточно жесткие подходы.

У Путина нет возможности ждать ухода Лукашенко еще 5 лет, поэтому, скорее всего, весной Кремль прибегнет к более жестким действиям, заявил в комментарии сайту «БП» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий:

– Мне кажется, что Кремль по-прежнему будет настаивать на проведении «конституционной реформы» и скорейшем уходе Лукашенко с политической сцены Беларуси.

Это связано с тем, что у Кремля очень ограниченные ресурсы, чтобы поддерживать Лукашенко, при том, что выделение этой поддержки не приводит к стабилизации политической обстановки.

Скорее всего, весной мы можем увидеть новую волну массовых протестов в Беларуси, которые с одной стороны обусловлены инерцией политического кризиса, возникшего после президентских выборов, а с другой – ухудшением социально-экономического положения.

Сохранение Лукашенко и его социально-экономической модели приводит к постоянным кризисам и нестабильности, что Москву, безусловно, не устраивает.

Кроме того, любые кризисы на постсоветском пространстве открывают возможности для внешних игроков, прежде всего для Евросоюза и США, по вмешательству и расширению влияния.

Пока Россия смогла добиться от западных стран неких гарантий невмешательства в белорусских кризис, но как долго эти гарантии будут действовать – неизвестно.

Поэтому у Кремля нет времени ждать еще 5 лет, до конца президентского срока Лукашенко. Кремль хотел бы именно сейчас воспользоваться открывшейся возможностью и уязвимостью главы Беларуси, чтобы навязать ему параметры конституционных изменений в соответствии со своими интересами.

В Кремле полагают, что им не удалось принудить Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей. Поэтому сейчас там находятся в поиске новых инструментов принуждения.

Я не исключаю, что Москва рассматривает в том числе достаточно жесткие подходы.

Если социально-экономическая ситуация в Беларуси весной обострится, то Россия будет действовать достаточно жестко, чтобы окончательно вывести Лукашенко с политической сцены.

Думаю, что к весне Москва определится с новыми подходами, и они, скорее всего, станут гораздо более жесткими, раз методы политико-дипломатического воздействия не сработали.

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