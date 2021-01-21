Белфутбол готовится к тяжелым временам 1 21.01.2021, 17:15

Владимир Базанов (слева) и Сергей Ковальчук

фото: by.tribuna.com

Клубы с государственным финансированием не имеют права уезжать на зарубежные сборы.

Белфутбол готовится к тяжелым временам. Из-за непростой ситуации в стране денег у клубов, которые в основном живут за счет государственной поддержки, станет меньше. Не самые приятные обстоятельства подтолкнули АБФФ к лимиту зарплат в командах высшей лиги. Его планируют утвердить на ближайшем заседании исполкома федерации, пишет «Трибуна».

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Но это еще не все. На прошлой неделе стало известно, что АБФФ и министерство спорта запрещают клубам с госфинансированием проводить сборы за границей. В Доме футбола решили откреститься от этой информации:

– АБФФ не запрещает футбольным клубам проводить сборы за рубежом и не вмешивается в процесс подготовки к сезону, – сообщили в пресс-службе федерации.

Однако в пресс-службе Минспорта подтвердили, что такое распоряжение – не фейк:

– Эта информация соответствует действительности. Клубы с государственным финансированием не имеют права уезжать на зарубежные сборы. Все из-за того, что футбол, как вы знаете, выпал из списка приоритетных видов спорта.

Нам пообещали, что в ближайшее время более подробная информация по этому вопросу появится на официальном сайте Минспорта. Ожидается, что это случится до 27 января. Именно в этот день состоится совместная коллегия Министерства спорта и АБФФ, на которой решат, по каким правилам белфутболу жить в обозримом будущем.

Пока же Александр Ивулин прикидывает, как отсутствие заграничных сборов у команд отразятся на уровне чемпионата и перспективах белорусов в еврокубках.

Как команды готовились к сезону раньше?

Зарубежные сборы для элитных команд давно перестали быть роскошью. В последние годы в бюджет практически всех клубов «вышки» закладывались средства для как минимум одного выезда за границу. Например, перед сезоном-2020 без поездок за рубеж обошлись только скромные «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Неман». В позапрошлую межсезонку лишь минское «Торпедо» и «Неман» полностью готовились к чемпионату на родной земле.

Выезд в Турцию, Испанию или ОАЭ позволял футболистам поработать на полях хорошего качества и проверить свои силы на фоне мощных игроков зарубежных клубов. Например, еще в прошлом году футболисты «Ислочи» и минского «Динамо» рубились на сборах с «Зенитом», а брестские динамовцы спарринговали с одноклубниками из Киева. Такие контрольные встречи позволяли тренерам просматривать новичков и отшлифовывать связи на фоне более статусных оппонентов.

С этими тезисами соглашается тренер категории Pro Олег Дулуб.

– Если у команды есть возможность выехать на сборы за границу, то это позитивный момент. В той же Турции предоставляются отличные условия для работы. Во-первых, это качественные отели с отличным питанием. Благодаря «шведскому столу» футболисты, находящиеся под серьезными нагрузками, могут питаться по рекомендациям врачей, употребляя любой объем пищи. В белорусских ресторанах или кафе все строго порционно – тебе приносят условные сто граммов мяса, за дополнительные сто граммов нужно заплатить. Но после нагрузки для качественного восстановления питание сугубо индивидуально: кому-то нужно съесть 50 граммов белков, кому-то 150. Только организм спортсмена может четко отрегулировать этот процесс, – рассуждает специалист.

– Во-вторых, в любой турецкой гостинице имеются очень хорошие медико-восстановительные центры с бассейнами и саунами. А проживание в пятизвездочных отелях в период белорусского межсезонья предоставляется с большой скидкой. Цены не стоит сравнивать с теми, которые устанавливаются в разгар туристического сезона. В-третьих, это самое главное для качественной подготовки – спарринги. В среднем до пандемии во время предсезонных сборов на побережье находилось порядка 1300 команд из разных стран. Благодаря этому имелась возможность подбирать спарринги под силу соперника, физическую готовность или конкретную манеру игры. Была возможность попробовать силы на фоне команды, с которой, скорее всего, иначе бы ты никогда не встретился. В свое время мы играли и с украинскими «Металлистом», «Днепром», «Черноморцем», и с узбекистанским «Пахтакором», и с российскими «Арсеналом» и «Краснодаром». После таких матчей ты реально оцениваешь, в какой системе координат находишься.

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Сколько стоит выезд на заграничный сбор?

Самым доступным местом для проведения зимних УТС считается побережье Турции. По информации Tribuna.com, для того чтобы вывезти команду на двухнедельный сбор в Белек без излишеств, нужно потратить в районе 35-45 тысяч долларов. В эту сумму входит авиаперелет, проживание в отеле, аренда полей и организация товарищеских матчей. Если клуб хочет потрудиться в более комфортных условиях, то нужно отправляться в ОАЭ. Две недели в Дубае обойдутся клубу минимум в 60-70 тысяч у. е.

Ого! Разве организовать УТС в Беларуси не гораздо дешевле?

В последние годы большинство команд из нижней половины таблицы ездили на сборы либо в Пинск, где работали в крытом футбольном манеже, либо в загородный комплекс «Веста» под Дзержинском. За две недели проживания в гостинице, питание и аренду инвентаря приходилось платить примерно 25 тысяч рублей. Грубо говоря, выходило в два раза дешевле по сравнению с вояжем к морю.

Клубные руководители, с которыми нам удалось пообщаться без диктофона, видят в инициативе Минспорта два аргумента в пользу государства. Во-первых, клубы с господдержкой не будут тратить финансы за границей. Деньги, которых в 2021-м в Беларуси будет немного, никуда не уедут, а останутся в стране. Во-вторых, сейчас в каждом областном центре имеется крытый манеж с искусственным покрытием. По логике госмужей, такие сооружения простаивать не должны.

Однако футболисты «вышки» в приватных разговорах отмечают, что качество «синтетики» в этих манежах оставляют желать лучшего. Плюс, несмотря на обдув, температура воздуха под шатром далека от той, что на турецких берегах.

– Если мы отказываемся от заграничных сборов, то нужно учитывать специфику работы в Беларуси. Одно дело тренироваться в не очень комфортные и дождливые турецкие +17 на мягких, качественных натуральных полях. Совсем другое – в комфортные -1 в Беларуси на жестких искусственных, – делится мнением Дулуб. – Нужно учитывать, что во время предсезонной подготовки нагрузка на опорно-двигательный аппарат может быть запредельной. Из-за этого тренерам приходится садиться за учебники теории спорта и изучать влияние, которое «синтетика» оказывает на организм. Более того, искусственные поля во время предсезонной подготовки противопоказанны игрокам, у которых до этого были серьезные травмы.

Один из показательных примеров – переполненный лазарет «Немана» весной 2018-го. Тогда команда впервые готовилась к сезону в местном манеже-«дутике». В результате у трех возрастных лидеров гродненцев – Вячеслава Глеба, Филиппа Рудика, Артема Концевого – появились проблемы с ахиллами (достаточно редкое повреждение), а Андрею Горбачу, Владимиру Журову и Руслану Зубкову пришлось мучаться с повреждением крестообразных связок колена.

– Опять же на жестком газоне в холодную погоду опасность получить травму возрастает в разы. Например, пару лет назад в начале сезона на «синтетике» «Минска» просто на ровном месте сломался Слободан Симович. Годом ранее на этом же месте травмировал «кресты» Александр Сачивко. При этом и на «Маяковке», и на проспекте Победителей у «Минска» искусственные поля относительно неплохого качества, – резюмирует Дулуб.

Получается, теперь клубы будут готовиться к сезону дома?

Наши источники уверяют, что из Минспорта клубам «вышки» недавно поступил сигнал: поедете тренироваться за границу – лишитесь государственной поддержки. Правда, такое распоряжение не остановило «Шахтер» от вояжа в ОАЭ. Говорят, решением этого вопроса в министерстве в день вылета команды занимался лично председатель правления клуба и глава «Беларуськалия» Иван Головатый.

Однако замминистра спорта Александр Барауля анонсировал, что после возвращения «горняков» из-за границы клуб ждет проверка легитимности данной командировки:

– Норма, которая требует согласования с Минспорта на выезд за рубеж, кстати говоря, не только футбольных, но и команд по другим игровым видам спорта, существовала и ранее. Но сейчас она закреплена в указе 497. С 1 января 2021 года. Учитывая, что договоренность на проведение учебно-тренировочного сбора солигорским «Шахтером» была реализована в середине декабря 2020 года, и с учетом принятого Наблюдательным советом клуба решения и возможными в связи с этим финансовыми потерями было дано добро на эту командировку, но вместе с тем по возвращении команды с зарубежного сбора нами будет проведена проверка легитимности данной командировки с учетом всех имеющихся нормативно-правовых актов. И с нашей стороны будет дана оценка деятельности руководства и принятых им решений, – заявил чиновник.

По информации наших инсайдеров «горняков» спасли деньги, полученные за участие в Лиге Европы, и финансы от прошлогодней продажи Виталия Лисаковича в «Локомотив». Говорят, средства, полученные не в рамках указов о господдержке, разрешается использовать на любые прихоти, в том числе организацию УТС. Интересно, сможет ли воспользоваться этой лазейкой руководство БАТЭ, которое 27 января хочет отправить команду в Турцию на месяц? Удастся ли минскому «Динамо» улететь на сборы в Сочи? Где будет тренироваться «Рух», который финансируется де-юре частным капиталом?

Точного ответа на эти вопросы не знают даже игроки этих клубов. Однако, по нашей информации, боссы топ-команд сейчас плотно контактируют с руководством Минспорта. В то же время клубы вроде «Славии» и «Ислочи» в срочном порядке подбирают варианты для УТС в Беларуси. Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский рассказал о специфике подготовки команды к сезону в Беларуси: студенты традиционно закладывают физическую базу на стадионе по улице Семашко. Если коротко, это достаточно хлопотное дельце:

– Если нет денег, приходится работать в Беларуси :). Который год, несмотря на морозы, мы готовимся к сезону на стадионе по улице Семашко. Таковы реалии, поэтому нужно подстраиваться. Перед каждой тренировкой наши ребята проходят специальное тестирование. Если замечаем у них какие-то изменения, то меняем специфику работы. Сразу скажу, в манежи мы даже не заходим. Знаете, есть такое понятие «максимальное потребление кислорода». В дутых манежах с этим большие проблемы. Если вы придете в любой манеж, то обратите внимание, что дышать там гораздо тяжелее, чем на улице. Игрокам просто не хватает воздуха. И еще один нюанс, например, в Казахстане каждый вечер работники подобных сооружений проводят уборку с пылесосом. У нас, к сожалению, такого нет, – рассказывает тренер. – Ладно наша команда просто воспитывает и готовит футболистов, а как быть клубам, выступающим в еврокубках? Перед ними стоят совершенно другие задачи. Они представляют страну на международном уровне! Почему не дать таким клубам возможность готовиться в хороших условиях и проводить качественные спарринги?

Скажется ли отсутствие заграничных сборов на результатах наших команд в еврокубках?

Пока сложно сказать, но уровень игры команд «вышки» почти наверняка упадет. По мнению Олега Дулуба, рассчитывать на комбинационный футбол, когда команды закладывают базу на сезон в мороз и на полях не самого высокого качества, тяжеловато:

– Сложно сказать, как отсутствие возможности провести заграничные сборы скажется на выступлении команд в еврокубках. Здесь все будет определяться лишь способностью тренера управлять тренировочным процессом. Например, если ты понимаешь, что в январе будешь работать на идеально ровных полях, то имеешь возможность поставить команде комбинационную манеру игры. На белорусских полях с «синтетикой» не самого нового поколения еще и в мороз сделать это проблематично. В таких условиях придется мяч только руками передавать:) – улыбается тренер.

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