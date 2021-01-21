С начала года в изоляторе на Окрестина отказываются принимать передачи

С начала года в изоляторе на Окрестина отказываются принимать передачи4
- 21.01.2021, 18:03
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В последний раз передачи принимали 31 декабря.
В изоляторе на Окрестина третий четверг подряд отказываются принимать любые передачи, кроме лекарств. Официальной причиной называется коронавирус, сообщает «Еврорадио».
Ранее в изоляторе временного содержания и Центре изоляции правонарушителей передачи принимали ежедневно. Однако с осени 2020 года для приема передач отвели только один день в неделю — четверг.
В последний раз передачи принимали 31 декабря. Получается, с начала года заключенные не могут получить ни еду, ни теплые вещи.
На Окрестина содержат участников протестных акций.