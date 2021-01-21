С начала года в изоляторе на Окрестина отказываются принимать передачи 4 21.01.2021, 18:03

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Фото: tut.by

В последний раз передачи принимали 31 декабря.

В изоляторе на Окрестина третий четверг подряд отказываются принимать любые передачи, кроме лекарств. Официальной причиной называется коронавирус, сообщает «Еврорадио».

Ранее в изоляторе временного содержания и Центре изоляции правонарушителей передачи принимали ежедневно. Однако с осени 2020 года для приема передач отвели только один день в неделю — четверг.

В последний раз передачи принимали 31 декабря. Получается, с начала года заключенные не могут получить ни еду, ни теплые вещи.

На Окрестина содержат участников протестных акций.

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