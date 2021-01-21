Как Навальный загнал Кремль в тупик Владимир Пастухов

21.01.2021, 18:15

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Алексей Навальный

Фото: navalny / Instagram

Путин и его окружение стали посмешищем.

Алексей Навальный загнал Кремль в угол доски в три хода: не умер, вернулся и публично унизил короля. После такого, между словами «убить нельзя простить» запятую ставят только в одном месте. И, как правило, это не запятая, а точка.

А стена-то гнилая, ткни и развалится…

Нет, я в курсе, что это сказал не Навальный, а другой отчаянный безумец, которому урока казненного брата оказалось недостаточно. Но это первая ассоциация, которая приходит на ум по итогам событий последних дней. Как и Ленина, я не считаю Навального политиком — политик никогда бы не вернулся в этой ситуации (всем понятно, что на кону давно не свобода, а жизнь). Но я считаю его выдающимся революционером, поступившим именно так, как и должен поступить настоящий революционер. И, наблюдая за судорожными дерганьями Кремля, я изменил свою первоначальную точку зрения: этот поступок отнюдь не бессмысленный и не бесполезный.

Пятясь раком вдоль оси истории, Кремль сумел не только доплюнуть до СССР, но и переплюнуть его. В СССР уголовному преследованию подвергали «невозвращенцев», то есть инакомыслящих, отказывающихся вернуться из-за границы на Родину. В современной России наказывают тех, кто пытается въехать обратно. Навальный стал самым известным русским «возвращенцем» XXI века, который загнал власть в тупик не тем, что уехал, а тем, что приехал. До этого они всегда знали, как вести себя в подобных случаях.

В чем сила, Кремль?

Кремль купил себе немного времени. Теперь и у нас всех есть 30 суток, чтобы лучше осмыслить происходящее.

Если рисовать картину широкими мазками, то, конечно, завтра никакой революции в России не случится, но в ее фундамент давеча Навальный довложил офигенный булыжник. А уж когда и какой пролетариат его из этой мостовой вытащит своей мозолистой рукою, будет зависеть от многих разных обстоятельств. Но вытащит непременно, так что, если не для себя, то для других Навальный хорошо постарался.

Ну, а если делать быстрый карандашный набросок, то первый раунд Путин проиграл по очкам. Не фиаско, но конфуз. Навальный хотел шоу и он его получил. Броневичок властям, может, и удалось перехватить на подходе, но Путин и его окружение по итогам первых же дней стал посмешищем, а Навальный — героем. Да он и на самом деле герой. Кремль теперь осваивает новое амплуа — роль шута при палаче, этакого Иванушки-дурачка с распальцовкой: «Его в Германии задержали? Я не в курсе». Ну это все мы уже проходили в школе: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»…

Навальный нанес мощнейший удар по русскому коллективному бессознательному. Несмотря на весь кураж власти, как сказал один из героев ставшего культовым британского фильма «Джентльмены», такое уже не развидеть. Можно отравить Навального, но нельзя уже вытравить из подсознания массы произведенный им эффект. Масса, как губка, впитывает все, и это все вроде бы исчезает в ней бесследно. Но стоит в какой-то момент эту губку сжать крепкой рукой, и все ранее впитанное выльется наружу.

Именно из-за этого «эффекта губки» русские кажутся такими непредсказуемыми. В 1913-м со слезами отмечали 300-летие дома Романовых, а пять лет спустя с остервенением бросали их обезображенные тела в шахту под Екатеринбургом. В 1986-м умилялись новому необычному Генсеку, вышедшему «в народ», а уже в 1989-м ненавидели его всей страной. В этих переменах нет ничего внезапного, это бунт того самого коллективного бессознательного, которое Навальный нокаутировал своим возвращением. Навальный одержал не политическую, но нравственную победу. Это долгосрочная инвестиция, поэтому не надо судить о последствиях по первым впечатлениях. Ягоды зреют долго.

Грязные танцы с политическими звездами

Цель Кремля — испортить Навальному его шоу и сделать навязанное им представление предельно скучным, чтоб зритель заснул, не дождавшись финала, в котором главного героя травят, заливая яд на этот раз уже по «классической» шекспировской схеме не в гульфик, а как положено — в ухо. Поэтому от прямой подачи в Кремле уклонились, запутали следы на Flightradar, технологично отсекли на паспортном контроле сначала встречающих, потом сопровождающих, и, наконец, адвокатов, и вывезли в многострадальное химкинское отделение полиции, которому суждено быть вечным приемником всех задерживаемых в транзитной зоне Шереметьево политических заложников.

Следующий ход был тоже вполне предсказуем и практически всеми предсказан. Тридцать суток ареста для разминки и чтоб перевести дух. Можно было мягче; если бы захотели, то отправили бы под домашний арест. Не захотели, посчитали, что такой ход воспримут как проявление слабости и неуверенности в себе. Но на этом, собственно, обязательная короткая программа закончена. Дальше труднее — начинается длинная произвольная, где баллы начисляют не только за технику, но и за артистизм.

Это «белый танец». Здесь не власть пригласила Навального (стандартная ситуация), а он — ее. Думаю, что этот танец будут ставить по системе Станиславского — с глубоким вживанием в образ злодея. Успех спектакля во многом будет зависеть от настроения публики, которое довольно сложно предугадать заранее, даже если пускать в зал только по контрамаркам. Как писал великий Жванецкий, все решает воображение.

Навальный в воображаемом политическом пространстве

Итак, включаем воображение. Команда супермонстров из АП и ФСБ, помесь реального Берии с нереальным профессором Мориарти, готовит ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (и гениальный) стратегический план нейтрализации Навального. У них четкие и понятные цели: любой ценой изолировать, как минимум, до выборов в Госдуму, а может и дольше, если понадобится, например, пожизненно. Они ни перед чем не остановятся и абсолютно ничего и никого не боятся. Они знают, что Запад погряз в своих проблемах и скуплен ими же на корню, поэтому ничего он им не сделает, хоть режь Навального, хоть ешь живьем. Ну, обратят американцы вспять «Северный поток», они обойдутся Южным или подпитаются «Силой Сибири». Народа они тем более не боятся — он, как всегда, безмолвствует. Интеллигенции достаточно устроить пару показательных порок, чтобы основная ее масса забилась в щели. Навальный — не проблема, а способ заработать деньги на ее решении.

Навальный в политическом пространстве без воображения

Выключаем воображение. Небольшая, ненавидящая друг друга и вечно между собой соревнующуюся кучка номенклатурных посредственностей, о каких в народе говорят «умный, но дурак». Считают на два хода вперед, но каждый третий ход оказывается непросчитанным. Никто не хочет брать ответственность на себя, но каждый хочет, чтоб победу записали на его счет. Что ни задумают, выходит либо не через то, либо не туда. То недотравят (Навальный), то перетравят (половину Солсбери). Вот уж точно — в России и повесить толком не могут. От Запада как зависели, так и продолжают зависеть, хотя бы потому, что все их родственники, друзья и спонсоры там кормятся. Народа своего боятся больше революционеров, может быть именно потому, что знают его лучше революционеров: сами из народа. Никакого плана толкового, что делать с вернувшимся Навальным, у них нет, они лихорадочно импровизируют и лепят его из того, что было под рукой. А там, как всегда, всего три аккорда: смерть, тюрьма и изгнание.

Политическое убийство — 2

Проще всего Кремлю было бы, если бы Навального не было. Но убить дважды — это особое извращение, не каждому дано. Тут нужен кураж и большая вера в себя. Можно до хрипоты кричать о своей полной независимости от Запада, но в реальности ее как не было, так и нет. Вопрос лишь в том, нужен Западу этот геморрой или не нужен. Сегодня очевидно не нужен. Но терпение Запада не резиновое, в отличие от Кремля западные правительства сильно зависят от общественного мнения. Сегодня оно либо индифферентно, либо вообще пропутинское. Но, случись какое-нибудь из ряда вон выходящее событие, то все может в один миг поменяться. Люди в Европе и Америке впечатлительны, у них реже убивают, тем более дважды. Поэтому повторное покушение на Навального может спровоцировать «эффект Цапков» в глобальном масштабе.

Если кто помнит, был такой инцидент в Краснодарском крае много лет назад. Там одна банда, ничем особенным от других таких же банд не отличающаяся, перешла красную черту, вырезав открыто целую семью вместе с младенцами. Был нарушен негласный понятийный договор между властью и бандитами — соблюдать «приличия». Властям пришлось забыть о многолетнем плодотворном сотрудничестве с «цапками» и разгромить эту банду, срезав ее под самый корешок. Убийство Навального в сложившихся обстоятельствах может сделать Путина европейским «Цапком». А это стремно.

Одно дело — распевать как зайцы в известном фильме «А нам все равно», и совсем другое — «нарываться» на то, чтобы Магнитский достал их своими «санкциями из Ада». Надо понимать, что Запад ничуть не менее понятиен, чем Россия, и, если чего-то не делает, то не потому, что не может, а лишь потому, что не хочет. Набор способов давления на всех, кто сегодня кормится в тени Кремля, практически безграничен. И ни баронские титулы, ни владение футбольными клубами, ни пожертвования университетам не помогут. Нагнут всех. Кремлевским поварам есть о чем подумать и есть, на самом деле, что терять.

Железная маска — 2

В сложившейся ситуации менее стремным для Кремля вариантом представляются съемки сиквела «Железная маска — 2». В этом случае Навальный получает статус личного узника Путина, которого держат в каком-нибудь русском «Замке Иф» в условиях строжайшей изоляции с предписанием убить в случае попытки освобождения. Проблема с современными «железными масками» в том, что в наше время это видео миллионы будут годами смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Более того, многозначительно молчащий Навальный, Навальный как символ, лишенный полностью своих плотских черт и поэтому как некий политический Солярис, вмещающий в себя сразу все политические фантазии, является еще большим противником власти, чем реальный Навальный.

В долгосрочной перспективе пребывание Навального в тюрьме будет становиться все более разрушительным фактором как во внутренней, так и во внешней политике. Рано или поздно наступит момент, когда он заполнит собою все политическое пространство и отравит жизнь Кремля. В этот момент Кремль окажется в начальной точке пути, когда Навального надо все-таки убивать, но условия для этого будут еще хуже нынешних. А уж о том, чтоб выпустить его на свободу, вообще не будет идти речи. К тому моменту Навальный будет как «товарищ Нетте» — не человек, а пароход.

Обменять бы хулигана…

Идеальным решением проблемы для Кремля было бы выпихнуть Навального обратно за границу, откуда он прибыл. Но как? В свое время, когда Брежнев обменял Буковского на лидера компартии Чили, была популярна частушка «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана». Но, двигаясь в подсказанной частушкой направлении, справедливо задать вопрос: где б найти такую «личность», чтоб Навального сменять? Да он, в отличие от Буковского или Ходорковского, может и не согласиться. Значит, нужен механизм, который позволяет сделать это без его согласия.

В общем, путинский режим органично подходит к рубежу, за которым необходимо восстанавливать институт принудительного лишения российского гражданства и высылки за рубеж. Если внимательно вслушаться в бормотание Жириновского, то дело в эту сторону как раз и движется. Но дело это, впрочем, непростое, так как надо менять Конституцию. Тоже не бином Ньютона, но как-то несподручно, вроде ж только меняли (знали бы, что этот «возврашенец» устроит, сразу бы проложились, но и в страшном сне представить не могли). Так или иначе, за один день не сделаешь. Так что опытным путем будут комбинировать — прессовать в тюрьме и готовить почву для высылки. Или как Ходорковского, или как Буковского. Тоже «не айс». Даже если получится, воображение рисует эпические сцены прорыва Навальным русско-финской границы в стиле Саакашвили. Еще то шоу. Но об этом хотя бы можно будет подумать позже.

Кремлевский цугцванг

Об этом смешно писать, но Навальный загнал Кремль в тупик. Хороших ходов у Путина нет. Так всегда происходит, если ты играешь с тем, кто готов поставить на кон свою жизнь, а для тебя самого жизнь, причем сытая и комфортная, является абсолютной ценностью. Кремль доигрался с Навальным до цугцванга. Любой его шаг ведет к мату, разница только в количестве ходов. Можно спорить, кто выиграет эту партию. Меньше всего шансов лично у Навального (что не значит, что их нет совсем). Но совершенно бесспорно, кто здесь проигравшая сторона. Навальный доказал главное — стена гнилая.

Владимир Пастухов, «МБХ-медиа»

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