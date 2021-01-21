Юриста фонда Навального высылают из РФ в Беларусь 21.01.2021, 19:01

фото: dmitriy reznikov

У него белорусский паспорт.

Юриста российского Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося высылают из России, пишет "Новая газета". Сотрудник фонда, который создал Алексей Навальный, должен покинуть Россию до 25 января.

Кроме того, ему запретили возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года.

Днем 21 января Лося задержали в гостинице в Москве. По его словам, в номер к нему постучались 15 полицейских под предлогом того, что кто-то кричал.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Владлен Лось имеет белорусское гражданство. По словам Жданова, силовики высылают Лося из-за акций, которые команда Навального организовывает 23 января.

Кстати, другим соратникам Навального в разных городах уже вручили предупреждения по поводу акций 23 января.

После возвращения в Россию Алексея Навального арестовали на 30 суток и отправили в СИЗО-1 "Матросская тишина". После этого команда Навального опубликовала расследование о "дворце Путина" в Геленджике за 100 миллиардов российских рублей (1,3 миллиарда долларов).

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