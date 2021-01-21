Виталий Гурков просит поддержать Алексея Кудина

Виталий Гурков просит поддержать Алексея Кудина2
- 21.01.2021, 21:08
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Дававший отпор ОМОНу боец задержан в Москве.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков просит поддержать своего коллегу Алексея Кудина, которому грозит экстрадиция из России в Беларусь, где его жестоко избивали каратели.
Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.
На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.