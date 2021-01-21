Коммунальнки заняты снятием ленточек и флагов? 5 21.01.2021, 21:17

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В Минске – очередные коммунальные ЧП.

В микрорайонах Юго-Запад и Малиновка несколько домов остались без горячей воды и тепла. Об этом tut.by сообщили читатели.

Минчане сообщили, что горячая вода и отопление пропали в доме 22/1 по улице Голубева, по улице Космонавтов, с 4-й по 18-й дом, в домах по улице Белецкого и проспекту Любимова, на улице Есенина 58, 60, 62, 64.

— В 115 не дозвониться, 120 человек в очереди. В ЖЭСе трубку не снимают, — пишет нам читатель. Люди говорят, что в квартирах становится ощутимо холодно.

Ранее читатели сообщали о «реке кипятка» на улице Есенина — прорвало трубу.

Горячей воды и тепла нет и в Михалово — на улице Брыля, Острожских, а также в домах по улице Слободской и Рафиева.

— Добрый вечер. Минск, улица Громова нет отопления и горячей воды, — пишет нам еще один читатель. По его словам, аварийные службы говорят, что на устранение аварии уйдет до суток.

В родительском чате 10-й гимназии предупредили, что из-за ЧП с прорывом трубы, завтра занятий не будет — их переносят на субботу.

Телеграм-канал «Отчислено» пишет, что во 2 общежитии БГУИР по улице Л. Беды прорвало трубы на 4 этаже.

— На видео — 2 этаж. Потоп затронул много жилых блоков — ребят ждет веселая ночь.

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