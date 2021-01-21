закрыть
21 января 2021, четверг, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт раскрыла способ спать на час дольше

2
  • 21.01.2021, 21:28
  • 1,126
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше

Простой способ достижения полноценного сна раскрыл австралийский сомнолог.

Австралийский сомнолог раскрыл простой способ достижения полноценного сна. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам Оливии Ареццоло (Olivia Arezzolo), употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями. «Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать», — объяснила она.

Эксперт отметила, что жирные кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. Вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).

Кроме того, Арецолло поделилась своим эффективным методом подготовки ко сну, которому она следует каждый вечер. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию. Помимо этого она пьет ромашковый чай и принимает магний — они способствуют расслаблению организма.

Также эксперт подчеркнула важность освещения в комнате. «Знайте, что синий свет, подавляет мелатонин и способствует нарушениям сна. Именно он излучается от потолочных светильников в ванной комнате, спальне и от экрана телефона», — поделилась она, добавив, что незадолго до сна следует отключить свет и отложить гаджеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут