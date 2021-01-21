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Первая леди США обратилась к народу

  • 21.01.2021, 22:06
Первая леди США обратилась к народу
фото: pinterest.com

Джилл Байден записала видеообращение к американской нации.

Джилл Байден, новая первая леди США, записала свое первое обращение к американцам. Обращение опубликовало издание ABC News в Twitter.

Первая леди США поздравила американцев с инаугурацией нового президента США Джо Байдена.

"Это начало новой светлой главы для нашей страны, время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам", - в частности сказала Джилл Байден.

Также она поблагодарила военнослужащих, службы быстрого реагирования, государственных служащих, "которые потратили много часы работы, чтобы сделать инаугурацию отражением гордости нации".

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