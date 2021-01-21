Первая леди США обратилась к народу 21.01.2021, 22:06

фото: pinterest.com

Джилл Байден записала видеообращение к американской нации.

Джилл Байден, новая первая леди США, записала свое первое обращение к американцам. Обращение опубликовало издание ABC News в Twitter.

Первая леди США поздравила американцев с инаугурацией нового президента США Джо Байдена.

"Это начало новой светлой главы для нашей страны, время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам", - в частности сказала Джилл Байден.

Также она поблагодарила военнослужащих, службы быстрого реагирования, государственных служащих, "которые потратили много часы работы, чтобы сделать инаугурацию отражением гордости нации".

First lady Jill Biden posts message thanking "service members, first responders, civil servants who have put in hours upon hours of work to make sure our inauguration was a reflection of the pride and promise of our nation." https://t.co/q6XKpohpAl pic.twitter.com/JtruMP5xX1 — ABC News (@ABC) January 21, 2021

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