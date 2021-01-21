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Светлогорск вышел на вечерний протест

  • 21.01.2021, 22:02
Светлогорск вышел на вечерний протест

Регионы протестуют ежедневно. 

В регионах Беларуси продолжаются акции солидарности.

Светлогорск вышел на вечерний протест.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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