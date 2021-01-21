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Линас Линкявичюс: Только новые выборы позволят Беларуси выйти из политического тупика

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  • 21.01.2021, 22:12
Линас Линкявичюс: Только новые выборы позволят Беларуси выйти из политического тупика

Экс-глава МИД Литвы призвал к новым честным выборам в Беларуси.

Во время дискуссии, организованной европейским центром Фонда Карнеги «Как ЕС может справиться с опасной ситуацией у своих границ» бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поделился мнением о выходе Беларуси из политического тупика.

«Только новые выборы позволят выйти из политического и морального тупика в Беларуси», - заявил Линкявичюс.

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