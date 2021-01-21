Средняя зарплата в Польше увеличилась в 2020 году на 4,7% 21.01.2021, 22:31

Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси составляет около 1 300 евро.

Средняя зарплата на предприятиях в Польше в декабре увеличилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает «Радио Польша».

Речь идет о предприятиях, в которых заняты 9 и больше сотрудников. В компаниях такого типа средняя зарплата в декабре 2020 года составила 5 тыс. 973 злотых без вычета налогов (около 1,3 евро).

Главное статистическое управление сообщает, что в общей сложности в компаниях с 9 и больше сотрудниками в Польше в декабре были трудоустроены 6 млн 329 тыс. человек.

В целом, средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в 2020 году увеличилась на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как средняя занятость снизилась на 1,1%.

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