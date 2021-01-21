Епископ Великоселец вступил в должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии 1 21.01.2021, 23:10

1,228

Казимир Великоселец

Фото: catholic.by

Ранее эту должность покинул Тадеуш Кондрусевич.

Епископ Казимир Великоселец 21 января вступил в должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии, сообщил портал Римско-католического костела в Беларуси catholic.by.

Церемония прошла на встрече членов коллегии консультантов архидиоцезии. Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, отставку которого с должности митрополита в связи с достижением 75-летнего возраста в январе принял папа римский Франциск, поблагодарил присутствующих за многолетнее сотрудничество и пообещал «свою молитву и поддержку, а также служение советами и помощью в случае необходимости».

Казимир Великоселец попросил присутствующих о помощи в исполнении возложенных на него обязанностей, которые он будет исполнять до назначения нового главы Римско-католического костела в стране.

Рассматривая прочие вопросы, участники встречи «озвучили многочисленные просьбы от верующих, которые поступают из всей Беларуси, о возможности возобновления трансляции воскресной святой мессы на белорусском радио». Решено «в очередной раз подать руководству Белтелерадиокомпании просьбу возобновить эти трансляции, которые слушало большое количество людей, преимущественно пожилых».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».