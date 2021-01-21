Епископ Великоселец вступил в должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии

Епископ Великоселец вступил в должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии1
- 21.01.2021, 23:10
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Ранее эту должность покинул Тадеуш Кондрусевич.
Епископ Казимир Великоселец 21 января вступил в должность апостольского администратора Минско-Могилевской архидиоцезии, сообщил портал Римско-католического костела в Беларуси catholic.by.
Церемония прошла на встрече членов коллегии консультантов архидиоцезии. Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, отставку которого с должности митрополита в связи с достижением 75-летнего возраста в январе принял папа римский Франциск, поблагодарил присутствующих за многолетнее сотрудничество и пообещал «свою молитву и поддержку, а также служение советами и помощью в случае необходимости».
Казимир Великоселец попросил присутствующих о помощи в исполнении возложенных на него обязанностей, которые он будет исполнять до назначения нового главы Римско-католического костела в стране.
Рассматривая прочие вопросы, участники встречи «озвучили многочисленные просьбы от верующих, которые поступают из всей Беларуси, о возможности возобновления трансляции воскресной святой мессы на белорусском радио». Решено «в очередной раз подать руководству Белтелерадиокомпании просьбу возобновить эти трансляции, которые слушало большое количество людей, преимущественно пожилых».