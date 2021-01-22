Медики: Главная цель коронавируса — вовсе не легкие 13 22.01.2021, 8:14

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Найден орган, в котором концентрация вируса оказалась в 1000 раз выше.

Американские ученые нашли доказательство того, что главная цель COVID-19 – вовсе не легкие, и самые тяжелые случаи заражения развиваются совсем в другой части тела. Об этом сообщает gazetadaily.ru.

В университете штата Джорджия ученые заражали ковидом мышей и обнаружили стремительную и нарастающую атаку вируса на мозг, причем симптомы COVID-19 усиливались даже после того, как легкие подопытных животных очистились от вируса.

Симптомы, связанные с инфекцией COVID-19 мозга, усилились даже после того, как легкие успешно очистились от вируса. Уровень вируса в легких зараженных мышей достигал максимума через три дня после заражения и начинал снижаться, но очень высокий уровень вируса в мозге всех зараженных мышей удерживался и на пятый, и на шестой день. Особую тревогу исследователей вызывает то, что уровень вируса в мозге мышей оказался в 1000 раз выше, чем в других частях тела.

Это исследование может объяснить, почему у некоторых пациентов с ковидом уже на пути к выздоровлению начинается рецидив болезни и они умирают.

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