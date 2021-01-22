закрыть
22 января 2021, пятница, 10:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минск протестует: марши прошли у Белой Вежы и Комаровского рынка

  • 22.01.2021, 8:43
  • 1,254
Минск протестует: марши прошли у Белой Вежы и Комаровского рынка

Видеофакт.

Акция протеста прошли вчера вечером у Белой Вежы и Комаровского рынка в Минске.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут