Режим Лукашенко разрушается изнутри 4 22.01.2021, 9:09

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фото : Дмитрий Ловецкий/ AP

Люди на улицах скоро станут грозными противниками для изнуренных приспешников диктатора.

После мошеннического «переизбрания» в августе 2020 года Лукашенко несколько месяцев занимался подавлением массовых мирных протестов, бушевавших в стране. Но, несмотря на мнимое спокойствие, люди не дают себя запугать, постоянно меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение режим, пишет немецкое издание Finanz und Wirtschaft (перевод — inosmi.ru).

После масштабных маршей прошлой осенью в Минске и других городах демонстрации стали более локальными и рассредоточенными и проходят в жилых районах по всей стране. Оппозиционные хакеры блокировали сайты правительства и взламывали онлайн-трансляции государственных СМИ, чтобы выставить напоказ «грязное белье» режима и разоблачить жестокие действия сил безопасности.

Когда СМИ стали мешать в осуществлении деятельности, гражданские журналисты начали записывать все, чтобы показать, что властям не стоит рассчитывать, что они смогут скрывать преступления. До сих пор белорусы прибегают к саботажу в небольших масштабах, повсюду демонстрируют флаг оппозиции и аналогичные символы.

Финансы заканчиваются

Лукашенко продолжает защищаться. Он требует убрать все критикующие режим граффити и закрашивать их, если они появятся вновь. Он даже приказал доставать оппозиционные флаги из-подо льда замерзших озер.

Продолжающаяся активность оппозиции заставила правительство пойти на дополнительные расходы, оказавшиеся для него слишком высокими. Низкие цены на нефть и калийные удобрения, закрытие границ, утечка молодых специалистов, сопротивление рабочих заводов, санкции ЕС и США, пандемия коронавируса — все это привело режим на грань распада. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк отказались предоставлять ему средства.

В связи с этим властям пришлось потратить около 1,5 миллиардов долларов из валютных резервов страны, чтобы поддержать курс белорусского рубля и покрыть государственные долги. Независимый белорусский экономист Алесь Олехнович считает, что режим стремительно движется к экономическому коллапсу. 1 сентября резервы Центробанка еще составляли 7,5 миллиардов долларов, но только 40% были в зарубежной валюте.

Между Путиным и Лукашенко нет никакой мужской дружбы

Министерство финансов в состоянии продержать страну в относительно стабильном состоянии несколько месяцев. Но затем финансовые сложности усугубятся, что в свою очередь может вызвать следующую волну протестов. По словам Oлехновича, дефицит бюджета в 2020 году может составить около 2 миллиардов долларов, такой же уровень ожидается и в 2021 году. Лукашенко придется не только направить 4 миллиарда долларов на погашение долгов, но и еще 2 миллиарда выделить на устранение дефицита бюджета.

Чтобы пережить зиму, Лукашенко понадобится масштабная финансовая помощь из России. Поскольку Кремль знает, что режим не в состоянии выплачивать долги, он будет сдержаннее в оказании поддержки или сопроводит ее жесткими условиями. В обмен на крепкий курс валюты Кремль потребует ослабления белорусского правителя и доступа к экономике для российских олигархов и госкомпаний. Лукашенко не стоит рассчитывать одновременно выполнить эти требования и остаться у власти.

Не секрет, что российский президент Владимир Путин и Лукашенко относятся друг к другу с презрением. Много лет Лукашенко обманывал Кремль, нарушая соглашения типа «нефть в обмен на суверенитет». Это объясняет, почему Москва напрямую не вмешалась в подавление протестов. Кремль мог бы легко пережить падение Лукашенко, особенно если на смену ему придет пророссийский преемник.

Службы безопасности колеблются

Люди в Беларуси готовятся весной снова выйти на улицы. Спустя месяцы накопления опыта и роста силы они станут страшными противниками для изнуренных сил безопасности Лукашенко. На самом деле еще есть шанс, что независимое оппозиционное движение победит диктатора и избежит участи попадания под влияние России.

Таким образом, нельзя сказать, что белорусский народ капитулировал, только из-за того, что на улицы Минска больше не выходит по 200 тысяч человек еженедельно. Протесты просто сместились и изменили свою форму.

Главный фактор сейчас — силы безопасности Лукашенко. BYPOL — инициатива, созданная силовиками и оказывающая сейчас поддержку оппозиции, хотя они, как и прежде, работают на режим, — публикует все больше материалов, свидетельствующих об упадке дисциплины и морального духа среди спецназа и милиции. Представители государственной элиты все активнее покидают страну, а те, кто остался, делают это не по убеждениям. Похоже, режим разрушается изнутри.

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