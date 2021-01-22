The Times: Власти Японии хотят отменить Олимпиаду-2021 22.01.2021, 10:51

В Японии уже пришли к согласию, что из-за пандемии игры в Токио провести не удастся.

Японские власти пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times (перевод — РБК) со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны.

По словам собеседника издания, японские власти уже пришли к согласию, что провести Олимпиаду в этом году не удастся, и сейчас ищут способ сообщить об этом, «сохранив лицо».

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно», — заявил источник Times. Он отметил, что, несмотря на прежние заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии о дальнейшей подготовке к играм, зимняя волна COVID-19 перечеркнула эти планы. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

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