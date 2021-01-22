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В Витебске затопило БСМП, где лечат пациентов с коронавирусом

  • 22.01.2021, 11:04
В Витебске затопило БСМП, где лечат пациентов с коронавирусом

Часть больницы выведена из строя на неопределенное время.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты», публикуя видео:

- Вот, что было вчера в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Витебска. На видео - часть больницы, где находятся операционные, и потоки воды с потолка.

Больница в настоящий момент занимается преимущественно пациентами с коронавирусной инфекцией, и, как вы понимаете, подобное происшествие выводит из строя приличную ее часть на неопределенное время.

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