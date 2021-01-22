В Витебске затопило БСМП, где лечат пациентов с коронавирусом 22.01.2021, 11:04

Часть больницы выведена из строя на неопределенное время.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты», публикуя видео:

- Вот, что было вчера в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Витебска. На видео - часть больницы, где находятся операционные, и потоки воды с потолка.

Больница в настоящий момент занимается преимущественно пациентами с коронавирусной инфекцией, и, как вы понимаете, подобное происшествие выводит из строя приличную ее часть на неопределенное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».