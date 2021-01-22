Албания высылает российского дипломата 22.01.2021, 11:06

Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщили dw.com в МИД Албании.

"Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть, - говорится в заявлении ведомства. - Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании. – Ред.)". По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля.

В посольстве России считают обвинения необоснованными

В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.

Посольство России в Тиране подтвердило получение ноты. Обвинения в адрес Кривошеева считают необоснованными, сообщили "РИА Новости" в дипмиссии.

В Албании с начала пандемии выявлено около 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,3 тысячи пациентов, выздоровели 42,4 тыс. человек. В стране проживают 2,87 млн человек.

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