Албания высылает российского дипломата
- 22.01.2021, 11:06
Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов.
Власти Албании объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщили dw.com в МИД Албании.
"Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть, - говорится в заявлении ведомства. - Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании. – Ред.)". По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля.
В посольстве России считают обвинения необоснованными
В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.
Посольство России в Тиране подтвердило получение ноты. Обвинения в адрес Кривошеева считают необоснованными, сообщили "РИА Новости" в дипмиссии.
В Албании с начала пандемии выявлено около 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,3 тысячи пациентов, выздоровели 42,4 тыс. человек. В стране проживают 2,87 млн человек.