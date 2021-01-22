Америка вернулась Лукас Скотт, The Conversation

22.01.2021, 11:16

Джо Байден

Фото: Getty Images

Что мир услышал в инаугурационной речи Байдена?

«Политика не должна быть бушующим огнем, разрушающим все на своем пути».

Через две недели после штурма Капитолия последователями его предшественника, в разгар неконтролируемой пандемии, унесшей жизни более 400 тыс. американцев, Джо Байден, 46-й президент США, в своей инаугурационной речи попытался потушить пожар.

Что касается устремлений, то речь была идеальной. Байден правильно воспринял текущую ситуацию как самый серьезный внутренний кризис Америки со времен Гражданской войны. Коронавирус, штурм Капитолия, экономические потери, иммиграция, изменение климата и социальная несправедливость: «Мы будем двигаться вперед со скоростью и настойчивостью, так как нам предстоит многое сделать этой зимой опасностей и значительных возможностей. Многое предстоит сделать, многое исцелить, многое восстановить, многое построить и многое выиграть».

Но то, что отличало речь (помимо ее важности), это искренность, с которой она произносилась. Еще с момента выборов нарратив личных потерь Байдена переплелся с темой вреда, нанесенного Америке. Когда он говорил о «пустом кресле» и умерших родственниках, — это был не только заранее составленный текст, это исходило от всего сердца. Поэтому в словах, сказанных перед Капитолием: «Вся моя душа в этом», не было никаких сомнений — в отличие от заявлений его предшественника.

Заявления Байдена дополняли исполнительные указы и законы, принятые за несколько дней до инаугурации. Иммиграционная реформа будет сопровождаться защитой почти 800 тыс. молодых мечтателей от депортации. Есть мандат на воссоединение детей, разлученных с родителями, и путь к получению гражданства для миллионов иммигрантов, не имеющих документов.

США вновь присоединились к Парижским соглашениям по изменению климата. «Запрет на мусульман» отменен, строительство стены Дональда Трампа с Мексикой приостановлено. И коронавирус, наконец, будет отражен скоординированныи силами федерального правительства, правительств штатов и местных органов власти, и «Американским планом спасения» на $1,9 трлн.

Слова миру, замершему в ожидании

Но где же Америка во всем этом мире? Внимание Байдена приковано к внутренним кризисам, поэтому мировые цели не выходили за рамки плана возобновить сотрудничество в вопросах климата и обратить вспять близорукие иммиграционные меры, принятые предыдущей администрацией. Даже притязания на американское величие, за одним исключением, ограничивались ее границами: «Через горнило веков Америка прошла новые испытания, и Америка приняла вызов».

Существует исторический прецедент исключительного внимания к внутренним делам. В 1933 году, в разгар Великой депрессии, Франклин Делано Рузвельт также не обратился к миру и сказал на своей первой инаугурации: «Единственное, чего нам следует бояться — это самого страха».

Возможно, еще более уместно то, что в 1865 году Авраам Линкольн в своей второй инаугурационной речи, за месяц до своего убийства и за два месяца до окончания гражданской войны, сказал: «Не испытывая ни к кому злобы, с милосердием ко всем, с непоколебимой верой в добро, как Господь учит нас его видеть, приложим же все усилия, чтобы закончить начатую работу, перевязать раны нации».

Помимо инаугурационной речи, есть зацепки в назначении Байденом прагматиков эпохи Обамы: Энтони Блинкена — государственным секретарем, Джейка Салливана — советником по национальной безопасности, Джона Керри — главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. Не будет ни масштабной «доктрины Байдена», ни грандиозной речи, подобной выступлениям Барака Обамы в Каире или Анкаре в 2009 году.

Вместо этого прагматики попытаются возродить альянсы, восстановить «правила игры» с такими странами, как Китай, Россия и Северная Корея, и работать в каждом конкретном случае над такими неотложными вопросами, как ядерная сделка с Ираном.

Но в этот день, и в предстоящие недели и месяцы, внешние вызовы будут главным образом продолжением внутренних проблем, которые Байден изложил в «День Америки… день демократии».

Восстановление подорванного положения Америки будет достигнуто благодаря успеху в тушении пожаров, которые есть не только в США: спасению жизней и уничтожению вируса, приверженности безопасной среде, устранению неравенства и разногласий на пути к справедливости для всех.

Мир уже услышал о стремлении Байдена выйти за пределы США в предпоследнем абзаце об «американской истории», которую предстоит написать: «Чтобы Америка обеспечила свободу дома и вновь стала маяком для всего мира. Это то, чему мы обязаны своим предкам, друг другу, и грядущим поколениям».

Лукас Скотт, The Conversation

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