Названы шесть принципов питания долгожителей 22.01.2021, 11:21

Один из них кроется в простых суперпродуктах.

По официальным данным, долгожителями считаются японцы. Средний возраст, до которого они доживают, – 87 лет. В Европе в этом плане лидируют жители Монако, Испании, Греции и Италии. Берите на вооружение 6 принципов питания долгожителей и живите сто лет, пишет moirebenok.ua:

1. Питайтесь сбалансированно

На первый взгляд, здоровое питание — недешевое удовольствие. Да, уровень достатка, конечно, играет роль. Но не главную. Чтобы правильно питаться, нет необходимости покупать дорогие «органические» продукты или модные сейчас «суперфуды». Тем более что зачастую это просто уловка производителей. Продукты, которые должны составлять основу здорового рациона (необработанные крупы, бобовые, сезонные овощи и зелень), как правило, доступны по цене.

Плюс сэкономить можно, заменив колбасу и красное мясо на курицу и индейку, йогурты с добавками – на кефир и творог, сладости и выпечку – на сезонные фрукты и ягоды, сладкую газировку – на воду. Главное правило: как можно больше «сырых», непереработанных продуктов в рационе. Старайтесь есть не менее 400 г овощей и фруктов в день. Сократите количество насыщенных жиров, трансжиров и соли (норма – не более 1 ч. л. соли в день).

2. Добавьте Омега-3

К сожалению, мы едим очень мало рыбы и морепродуктов – на 200% меньше, чем японцы. И недополучаем полезные омега-3 жирные кислоты, которые защищают клетки от старения, укрепляют стенки сосудов, снижают артериальное давление и препятствуют развитию атеросклероза.

Известный факт: два рыбных дня в неделю на 30% снижают риск развития сердечных заболеваний. Чтобы получить достаточное количество полезных жирных кислот, не обязательно тратиться на деликатесы. В большом количестве Омега-3 содержится в сельди, мойве и корюшке.

3. Следите за калориями

Ограничение калорийности сегодня считается основой долгожительства. Среди перешагнувших рубеж 80-ти лет очень мало людей с избыточным весом. Еще один важный критерий – стабильность веса. Резкое похудение или такой же стремительный набор массы тела не добавляют здоровья и не продлевают жизнь.

4. Исключите фастфуд

Врачи и диетологи называют такую еду «мусорной». За что? Картошка-фри, бургеры, сладкая газировка и т. д. изобилуют сахаром, солью, трансжирами и калориями. Доказано, что увлечение «мусорной» едой приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, раннему сахарному диабету, нарушению липидного обмена, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторым видам онкологических заболеваний. Делайте выводы.

5. Ограничьте сахар

Даже при хороших генетических данных ты будешь стареть быстрее, если увлекаешься сладостями. После того как ты съела конфету или пирожное, резко повышается уровень глюкозы, при взаимодействии с которой белок окисляется – происходит гликирование. Такие белки в первую очередь повреждают кожные ткани – кожа теряет тонус, провисает, появляются морщины. К тому же сахар ускоряет старение мозга и является топливом для злокачественных клеток. Сахар, в том числе в сладостях, выпечке, напитках, рекомендуется ограничить до 50 г в день.

6. Подключите суперпродукты

В некоторых продуктах содержатся вещества, позволяющие отсрочить старение и увеличить продолжительность жизни. Это так называемые геропротекторы. К ним относятся, например, ресвератрол (он есть в красном винограде, арахисе), кверцитин (лук, укроп, яблоки, многие ягоды), куркумин (приправа карри), антоцианы (красные и фиолетовые овощи и фрукты), катехины (зеленый чай) и многие другие.

Самые богатые продукты по содержанию геропротекторов – это зеленые овощи, капуста всех видов, особенно брокколи, красные и фиолетовые ягоды, фасоль, горох и другие бобовые, орехи. Геропротективным свойством обладает снижение калорийности пищи на 10–20% (при сохранении баланса питательных веществ) и интервальное голодание, при котором человек не ест в течение 8–16 часов в сутки).

Как видите, секрет долголетия не так уж недостижим. Правильное питание плюс положительные эмоции и физическая активность – залог длительной жизни!

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