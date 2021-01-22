Андрей Пионтковский: Путина могут изолировать полностью 22.01.2021, 11:29

Андрей Пионтковский

По этому вопросу достигнуто полное единодушие между республиканцами и демократами в США.

Арест Алексея Навального только ужесточил отношение американского политического истеблишмента к путинской России. Надо сказать, это чуть ли не единственный вопрос, по которому существует единодушие между республиканцами и демократами. Самое радикальное предложение внес очень авторитетный республиканский сенатор Митт Ромни, который баллотировался на пост президента в 2008 году. Политик предложил объявить санкции лично Путину: его могут полностью изолировать из международного общения и это предложение – на повестке дня наряду с другими, пишет в статье на сайте obozrevatel.com известный российский публицист Андрей Пионтковский.

Мое личное предложение – реализация уже существующего закона от августа 2017-го года, которое Администрация Трампа замотала. Это арест активов российской элиты – "олигархов и чиновников, близких к Путину", как сказано в законе. По оценкам американского бюро экономических расследований, цифра составляет около триллиона долларов. Американская правоохранительная система считает эти деньги украденными у российского народа и при первой же возможности их возвратят законному владельцу. Первая возможность – это посткриминальное правительство России.

А на днях на слушаньях в Сенате Энтони Блинкен (возможный государственный секретарь США. – Ред.) коснулся вопроса о предоставлении Украине летального оружия. Он вроде как оправдывался, мол, тогда (в 2014-м. – Ред.) была другая ситуация и мы не полностью поняли масштаб путинских преступлений. Что его замысел направленный не только против Украины, но и против всего мира.

Американский политический истеблишмент един в вопросе предоставления Украине оружия и поддержки. Из него выпадал только Трамп, который обладая статусом президента, мог вставлять палки в колеса. Самый известный случай, когда он напоролся на первый импичмент – выкручивая руки Зеленскому – заморозил военную помощь Украине, требуя компромат на Байдена.

Убирается один негативный момент из этой картины, и поддержка Украины будет всесторонней, вплоть до получения главного союзника США вне НАТО. Если украинская дипломатия постарается.

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