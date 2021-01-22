Илон Маск оказался лидером среди миллиардеров по росту состояния при Трампе 2 22.01.2021, 12:08

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Илон Маск

Глава компаний Tesla и SpaceX разбогател на $170 миллиардов.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск во время президентской каденции Дональда Трампа увеличил свое состояние примерно на $170 млрд, подсчитал журнал Forbes.

Акции производителя электромобилей Tesla за последние четыре года подорожали на 1625% в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average выросли примерно на 70% и 60% соответственно.

Состояние Маска росло беспрецедентно. В день, когда Трамп стал президентом США, состояние бизнесмена составляло $12,9 млрд. По оценкам Forbes, сейчас он занимает второе место в списке богатейших людей мира с состоянием в $184 млрд.

Разрыв между Маском и главой Amazon Джеффом Безосом (лидер рейтинга) составляет $6 млрд. Глава Tesla в начале января ненадолго опередил Безоса.

При этом по подсчетам Bloomberg богатейшим человеком мира является Маск. Агентство оценивает его состояние в $201 млрд, а состояние Безоса в $193 млрд.

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