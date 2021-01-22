Ученые нашли таинственные предметы древних инков 22.01.2021, 12:14

2,109

Они стали настоящей загадкой для специалистов.

В Эквадоре археологи при обследовании участка, выделенного под строительство водохранилища, обнаружили древнее кладбище инков с артефактами возрастом около 500 лет. Об этом сообщает издание Ancient Origins (перевод - «Апостроф»).

Древнее кладбище инков, о котором впервые стало известно в 2019 году, было обнаружено в провинции Котопакси. Его раскопки начались после того, как местные фермеры решили построить резервуар для воды, чтобы орошать ею свои поля. Они наткнулись на несколько скелетов и сообщили об этом властям, а те вызвали экспертов.

Археологическая команда нашла захоронения, возраст которых составляет около 500 лет назад и относятся они к периоду начала колонизации. Судя по находкам, на этом месте располагалось поселение инков.

"Мы обнаружили прямоугольную канчу инков (массу земли и глины, служившую фундаментом для домов и укреплений) длиной 13 метров с востока на запад и шириной семь метров с севера на юг, - рассказал руководитель раскопок Эстебан Акоста. - В Андах канчи обычно делали из камня, но здесь камней нет. Вероятно, в последующие годы местные жители разобрали их для строительства своих домов, потому осталась только часть фундамента".

Всего в захоронении обнаружили 12 человеческих скелетов - и взрослых, и детей. Анализ останков позволит установить, все ли похороненные люди были инками.

Настоящую загадку перед учеными поставили артефакты, обнаруженные в некоторых захоронениях. Они датированы примерно 1450-1540 годами нашей эры. Речь идет о керамических сосудах, изготовленных в стиле инков, в том числе о кувшине с длинной шейкой. Такой сосуд был широко распространен в Андах, в нем подавали кукурузный напиток под названием "чича". На некоторых изделиях исследователи заметили символы, немало озадачившие их. Один из них напоминает христианский крест. Учитывая датировку артефактов, странно, что инки уже были знакомы с этим символом. Другое украшение похоже на букву "W".

"Никто пока не знает, что может означать буква "W" - чье-то имя, название места или это просто украшение, - говорит Акоста. - Такого декора мы раньше не видели, поэтому думаем, что этот предмет может относиться к так называемому переходному испанскому колониальному периоду".

Археологи считают, что на данный момент раскопана лишь малая часть древнего кладбища инков. Детальный анализ находок прольет новый свет на то, какой была жизнь во время испанского завоевания и перехода к колониальному правлению в этом регионе. Это важно, потому что большая часть информации о переходном периоде получена учеными из письменных исторических источников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».