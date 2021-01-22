Норвежская компания Yara отреагировала на заявления «Беларуськалия» 1 22.01.2021, 13:52

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Компания будет последовательно защищать права белорусских шахтеров.

Компания Yara считает позитивным решение «Беларуськалия» снять дисциплинарные взыскания и принять обратно уволенных работников, однако ожидает от них дальнейшего улучшения ситуации для сотрудников, уважения к правам работников, усиления охраны безопасности труда и воздержания от репрессий по отношению к сотрудникам. Yara также продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании,

Напомним, Yara — один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании, пишет tut.by.

Yara подчеркивает, что является приверженцем всеобщих прав человека и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушения прав человека в Беларуси.

Будучи долгосрочным партнером одной из крупнейших компаний в Беларуси, в последние месяцы Yara стремилась достичь позитивных изменений посредством постоянного тесного диалога с руководством Белорусской калийной компании и «Беларуськалия», отмечают в компании.

— Наша позиция, заключающаяся в поиске влияния посредством постоянного присутствия, поддерживается Белорусским независимым профсоюзом, Белорусским конгрессом демократических профсоюзов, IndustriALL (Глобальная федерация профсоюзов. — Прим. ред.), а также Норвежской конфедерации профсоюзов и профсоюзом IndustriEnergi, — говорится в пресс-релизе. — Yara продолжает взаимодействовать с заинтересованными сторонами в Беларуси и за ее пределами, включая Светлану Тихановскую, чтобы оценить, каким образом можно оказать наибольшее позитивное влияние. Основной заботой Yara являются здоровье, безопасность и благополучие работников «Беларуськалия».

Шаги, на которые пошло руководство «Беларуськалия», в Yara называют позитивными, но будут пристально следить за ситуацией и ожидают от «Беларуськалия» дальнейшего улучшения ситуации для сотрудников, уважения к правам работников, усиления охраны безопасности труда и воздержания от репрессий по отношению к сотрудникам.

— Мы также продолжим общаться со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, поскольку мы постоянно продолжаем оценивать нашу позицию, — подытоживают в Yara.

20 января «Беларуськалий» объявил о готовности снять дисциплинарные взыскания с работников и снова принять уволенных ранее работников, если те подадут соответствующие заявления. В ответ члены стачкома записали видеообращение, в котором не соглашаются с такой формулировкой, поскольку никто «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов». «Наша четкая твердая позиция звучит так: восстановить на прежнее рабочее место со снятием всех дисциплинарных взысканий и незамедлительно начать выполнять все требования стачкома. Это прекращение насилия, освобождение политзаключенных и новые честные выборы», — пояснил шахтер Юрий Корзун.

Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Торе Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как рассказал источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

Белорусы также активно оставляют комментарии в соцсетях компании Yara и просят ее не заключать новый контракт с «Беларуськалием».

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