10 важных фильмов о революции в Беларуси, которые стоит посмотреть каждому 1 22.01.2021, 12:45

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Фото: «Фотографы против»

Как рождалась новая нация.

В телеграм-канале о белорусском протесте «Методист» собрали подборку фильмов о том, как рождалась новая Белорусь – это и видеохроники, и журналистские расследования, и документальные фильмы о том, что пережили белорусы в 2020-м.

Издание kyky.org выбрало из этого списка шорт-лист из 10 самых интересных роликов.

«Сестры протеста»

Документальный фильм, который сделали наши коллеги из 34mag.net, о девушках, прошедших через задержание и арест в Белоруси. Повествование идет от первого лица – зритель видит монологи разных людей, которые генерируют образ белоруски, не желающей молчать.

Фильм The New York Times о Светлане Тихановской

В конце сентября ведущее мировое медиа выпустило мини-фильм о Тихановской под названием: «Я была домохозяйкой, а теперь стала лидером революции». Собственно, в 11-минутном ролике рассказана история, анонсированная в заголовке. Также там есть уникальные кадры из белорусских больниц и свидетельства людей, которые стали жертвами насилия со стороны силовиков во время протестов.

«Я выхожу!»

Вы не забыли, кто такой Mr. Freeman? Да, это тот самый анимационный персонаж из 2010-х, которого полюбила публика за его жесткий слог и критику жизни современного обывателя. Этой осенью он записал ролик про белорусов – в своем стиле: «Я выхожу из развалов, я выхожу из подвалов, институтов, заводов, вокзалов, районов, дворов, кварталов! Ты слышишь, как я дышу? Знай же – я выхожу!»

«Власть – для народа, а не наоборот». Фильм об объединенном штабе

Это фильм о том, как Светлана Тихановская вместе с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой гастролировала по Беларуси с предвыборной кампанией. И он скорее про быт трех обычных женщин, нежели про политических лидеров.

«Купалаўцы. Паміж мінулым і будучыняй»

Возможно, вы уже забыли, но нынешний руководитель НАУ Павел Латушко еще прошлым летом работал директором Купаловского театра. Его уволили за несогласие «с политикой партии», после чего вслед за Латушко ушла почти вся театральная труппа. Посмотрите фильм, чтобы узнать, что было и будет дальше с актерами, которые не согласились встать на сторону Министерства культуры.

«Я выхожу»

Убийство художника Романа Бондаренко потрясло всю Беларусь – в память о нем наши коллеги из Радио «Свобода» сняли короткий документальный фильм. Он о том, как последние слова Ромы стали лозунгом для воскресных протестов белорусов.

«ПРОТЕСТ.BY»

Это фильм Onliner.by о том, как изменилась Беларусь после 9 августа 2020 года. «Мы забыли анекдоты о терпеливых белорусах и узнали о нашей общей сверхспособности помогать незнакомым людям. Пробовали найти общий язык с теми, кто был на другой стороне, и дорого платили, когда это не получалось», – так анонсировали видео его создатели.

«Беларусь. Как ломают людей в тюрьмах»

«Такого ужаса я не видел ни в Венесуэле, ни в Северной Корее». Автор ютуб-канала «The Люди» хотел приехать в Белорусь, чтобы сделать фильм о первых днях августовских протестов, но в итоге сам попал на Окрестина. Посмотрите его фильм, это уже не просто документалка, а настоящее гонзо.

«Belarus: personal stories from a country in turmoil»

9 августа белоруские документалисты Максим Швед, Екатерина Марковец и Андрей Кутило планировали снимать всё что угодно, но только не фильм о геноциде белоруского народа. Но, к сожалению, иначе их кадры о событиях того дня в Минске не назовешь. Опубликовали этот альманах в The Guardian.

«Как ждут близких после пыток на Окрестина»

С 9 по 13 августа в Минске задержали около 3000 тысяч человек. Только в ночь с 13 на 14 августа избитых и истощенных людей начали выпускать на свободу. Наши коллеги из «Белсата» собрали небольшую документалку о родственниках, которые ждали своих детей, супругов, друзей под стенами самого жуткого места в Минске – ЦИП и ИВС Окрестина.

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