«У нас скоро будет более важный праздник, которого хотят и ждут миллионы белорусов» 1 22.01.2021, 12:53

1,656

Фото: Getty Images

Брестчане – о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси.

Из-за политической ситуации в стране Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. «Брестская газета» узнала, что думают жители города:

Дмитрий, предприниматель:

– Я рад такому решению, потому что крайне недоволен тем, что творится в стране. К тому же чемпионат по хоккею утратил ту остроту, что была 10 – 20 лет назад. Сейчас это уже не вызывает такого внимания и интереса: НХЛ не едет, уровень чемпионата очень сильно упал. Но я буду следить за ним. И поскольку сборная Беларуси все-таки тренировалась, готовилась, то если хотят выступать – пусть выступают.

Наталья, помощник врача:

– Я к этой новости отношусь замечательно. Наша страна пока не достойна проводить чемпионат мира. Все еще очень плохо. Что касается того, что у белорусов забрали праздник: у нас скоро будет более важный праздник, которого хотят и ждут миллионы здравомыслящих граждан страны. Но думаю, что белорусской сборной все же стоит ехать на чемпионат. Спорт – это смысл жизни этих ребят. Они должны показать себя.

Валерий, предприниматель (без фото):

– Отмена чемпионата – очень важное событие. Это поставило Лукашенко на место. И, учитывая его психотип, это очень большой удар для него. Вообще я не слежу за белорусскими действиями и не помню, когда был прошлый чемпионат мира в Минске, но в этом году финал посмотрю.

Александр, предприниматель (без фото):

– Проведение чемпионата мира в Минске было бы своего рода легитимизацией нашей власти. И в процессе еще село бы энное количество людей ни за что, так как проводили бы чистки улиц и прочее. На мой взгляд, никто не лишился никакого праздника, тем более учитывая коронавирус. Но у нас власти вспоминают про него, только когда им удобно. А для чемпионата коронавируса нет, потому что кто-то у нас повернут на хоккее. Власти постоянно манипулируют мнением людей, которые смотрят гостелеканалы. Что касается белорусских спортсменов, они могут смело поехать на чемпионат в другую страну. Будем болеть за них. Дети же посмотрят по телевизору и ничего не потеряют, опять же, учитывая коронавирус.

Константин и Дарья, работают в сфере IT (без фото):

– Конечно, хорошо, что отменили. Аргументация моего мнения настолько очевидна, что даже не знаю, как сформулировать. В стране диктатура, над людьми издеваются. Проведение здесь мирового чемпионата было бы поощрением происходящего.

– Да, не нужно поддерживать репрессивные действия нынешнего белорусского руководства. Я думаю, перенос чемпионата из Минска был для Лукашенко серьезным ударом. Он же своим хоккеем гордится. На прошлом чемпионате мира в 2014 году я даже подрабатывала, но тогда это совсем не касалось политики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».