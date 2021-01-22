Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске

Следователи рассказали подробности о самосожжении возле Дома правительства в Минске6
- 22.01.2021, 13:04
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Мужчине — 35 лет.
Сегодня в Минске человек совершил самоподжог прямо напротив Дома правительства на площади Независимости. Следственный комитет подтвердил факт самоподжога и рассказал некоторые подробности случившегося в своем телеграм-канале.
«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя нустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщил СК.