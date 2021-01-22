Washington Post: Администрация Байдена исключила новую «перезагрузку» с Россией 2 22.01.2021, 13:32

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Джо Байден

Фото: Getty Images

США привлекут РФ к ответственности за ее безрассудные действия.

Новый президент США Джо Байден исключил возможность «перезагрузки» двусторонних отношений с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в новой администрации. «Мы будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — заявил один из собеседников издания.

По данным источников, Байден собирается поручить главе нацразведки Аврил Хейнс предоставить ему разведывательную оценку данных о возможном вмешательстве России в выборы 2020 года и применении химоружия против оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, американский лидер попросит Хейнс проанализировать данные о недавней кибератаке на американские ведомства и сообщения о возможных наградах за убийства американских военных в Афганистане.

Оценку, полученную от главы нацразведки, используют в ближайшие недели для обоснования «ответа на российскую агрессию», заявил газете высокопоставленный чиновник.

Прежде чем обратиться к Хейнс, Байден намерен добиться продления на пять лет договора между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав, рассказали источники газеты.

МИД России в день инаугурации Байдена заявил, что также выступает за продление действия договора на максимальный пятилетний срок, но исключительно в том виде, в котором он был подписан, без каких-либо других условий. Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля.

Энтони Блинкен, который выдвинут на пост госсекретаря, ранее сообщил, что команда нового президента США будет добиваться продления договора, но не уточнял сроков.

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