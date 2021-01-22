Партизаны свободного Запада вышли на акцию в поддержку Игоря Лосика 22.01.2021, 13:35

Минчане будут бороться до победы.

Жители столичного микрорайона Запад провели акцию в поддержку Игоря Лосика, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

«Сегодня все мы — Игорь Лосик, который держит голодовку уже 38 дней! Не дайте произойти еще одной трагедии, не позвольте своим равнодушием погибнуть еще одной невинной душе! Мы должны спасти того, кто не побоялся говорить за всех нас! Просим всех неравнодушных не остаться в стороне от этой беды!», — заявили участники акции.

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