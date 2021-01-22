Медики рассказали, как лечить COVID-19 в первые дни заражения 1 22.01.2021, 13:55

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Опытом поделились врачи из Италии.

Итальянские врачи дали советы, как лечить коронавирус (COVID-19) в первые дни заражения при легких симптомах. В домашних условиях можно использовать симптоматические средства, такие как парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты.

Как сообщает la Repubblica, на первых стадиях проявления болезни очень важен ранний и постоянный мониторинг.

"Особенно в первые дни, которые решающие для развития болезни", – акцентировал профессор инфекционных болезней Католического университета Святого Сердца в Милане Роберто Кауда.

Врач отметил, что кортикостероиды, антибиотики и гепарин против COVID-19 нужно применять только по назначению врача.

"Это не те средства лечения, которые следует использовать на раннем этапе в профилактических целях. Но они могут помочь, если симптоматика сохраняется или ухудшается в определенных ситуациях, для борьбы с воспалением и прочее", – пояснил медик.

Кауда добавил, что сейчас помимо важного профилактического средства, предоставляемого вакцинами, одна из наиболее интересных терапевтических перспектив – это использование моноклональных антител.

"Изучаются многочисленные моноклональные антитела, которые в основном нацелены на спайковый белок коронавируса. Идея состоит в том, что они могут остановить развитие инфекции, и это может быть очень важно для предотвращения следующей, более опасной фазы, воспалительной. Предварительные данные текущих исследований показали снижение вирусной нагрузки. Настолько, что Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) объявило, что оно хочет продвигать клиническое исследование, чтобы понять, могут ли моноклональные антитела представлять реальный терапевтический вариант для предотвращения прогрессирования COVID-19 у пациентов на ранней стадии заболевания", – говорится в публикации.

Также Кауда напомнил, что гидроксихлорохин в настоящее время не рекомендован для использования пациентам дома или в больнице. Относительно применения противовоспалительных средств, таких как тахипирин, врач сказала, что нужно проводить больше исследований.

"Недавнее исследование, проведенное на мышах, показало, что эти противовоспалительные средства, по-видимому, способны снижать у этого животного выработку воспалительных цитокинов, механизма, ответственного за тяжелое и широко распространенное воспаление в самых тяжелых формах… Однако на данный момент такие результаты действительны только для животных. Так что нужно провести больше исследований, чтобы оценить их реальную пользу при COVID-19", – пояснил врач.

Невролог Джулио Скильяно предложил, что использование красителя – "метиленовый синий" (тригидрат метилтиониния хлорида), которое используется для лечения малярии, может применяться в лечении коронавируса.

"Это лекарство, которое, как известно, подавляет чрезмерное производство не только цитокинов, но и других реактивных молекул, способствующих воспалению. Это недорогой краситель с антисептическими свойствами, который эффективно используется против малярии, при некоторых инфекциях мочевыводящих путей, септическом шоке и метгемоглобинемии", – рассказал врач.

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