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Таракана могут лишить права на проведение еще одного крупного турнира

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  • 22.01.2021, 14:02
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Таракана могут лишить права на проведение еще одного крупного турнира
фото: uipmworld.org

К этому призвал Фонд спортивной солидарности.

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал Международный союз современного пятиборья (UIPM)  не проводить чемпионата мира в Беларуси, сообщает «Трибуна».

«Не нужно вознаграждать жестокий режим Лукашенко проведением таких крупных турниров в стране. В Беларуси граждане подвергаются насилию, пыткам и дискриминации со стороны властей, а почти 200 политических заключенных содержатся в тюрьмах.

Современное пятиборье не должно ассоциироваться с поддержкой жестокого режима Лукашенко. Призываем вас отозвать право Беларуси на проведение чемпионата мира», – заявил БФСС.

Чемпионат мира должен пройти с 7 до 13 июня. Ранее Беларусь лишилась права на проведение ЧМ-2021 по хоккею с шайбой.

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