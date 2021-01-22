Санкции ЕС ударили по хозяину «Табакерок» Олексину 22.01.2021, 14:34

Он больше не владеет долями в компаниях «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз».

Приближенный к власти бизнесмен Алексей Олексин переписал ключевые активы на сыновей. На такие меры он мог пойти под угрозой санкций со стороны Евросоюза, пишет сайт naviny.media.

Изменения произошли в составе акционеров компании «Энерго-Оил». Информация размещена на сайте «МТБанка», который подконтролен бизнесмену.

До недавнего времени «Энерго-Оилом» владел Алексей Олексин (60%) и его жена Инна Олексина (40%). В декабре бизнесмен стал упоминаться среди кандидатов на попадание в санкционный список ЕС за поддержку режима Лукашенко, но в последний момент его имя вычеркнули.

Алексей Олексин ушел из состава акционеров «Энерго-Оил». Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также ее сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).

Виталий Олексин играет в любительской футбольной лиге Минска за команду «Энерго-Оил». Дмитрий Олексин, как и отец, занимается бизнесом. В свое время он снялся в главной роли в клипе группы «Тяни-Толкай». Презентация клипа проходила на берегу Минского моря в загородном гостиничном комплексе «Сябры», который является филиалом «Энерго-Оила». Но прежде всего эта компания известна своей сетью киосков «Табакерка».

Алексей Олексин активно развивает в Беларуси табачный бизнес. С июня 2018 года «Энерго-Оил» получила право на импорт табачных изделий. Раньше сигареты в страну завозило только госпредприятие «Беларусьторг» управделами Лукашенко. С августа 2018 года «Энерго-Оил» стала эксклюзивным дистрибьютором продукции Гродненской табачной фабрики «Неман». В феврале 2020 года Алексей Олексин запустил табачную фабрику «Интер Тобакко», ради которой Лукашенко даже изменил границы Минска.

Изменения затронули еще один ключевой актив бизнесмена — компанию «Белнефтегаз». Раньше ей владели Алексей Олексин (60%) и Инна Олексина (40%). Сейчас компания принадлежит жене и детям бизнесмена. Доли распределены следующим образом: Инна Олексина — 20%, Виталий Олексин — 40%, Дмитрий Олексин — 40%.

«Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант». Система позволяет в режиме реального времени следить за передвижением автомобилей и грузов. На фуру ставится электронная пломба, которая подключена к навигационной системе. «БНГарант» интегрирована с системой таможенных органов.

Система была создана по распоряжению Лукашенко. Разработкой занималась компания «Синезис Стигма». 74,95% в этой компании принадлежит «Белнефтегазу». Остальные 25,05% равномерно распределены между IT-предпринимателями Николаем Птицыным, Александром Шатровым и Петром Шатровым.

Кстати, основанная ими компания «Синезис» уже угодила под санкции ЕС. По мнению Брюсселя, разработанная айтишниками платформа для мониторинга общественной безопасности Kipod используется для подавления гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси.

Компания намерена обжаловать санкции ЕС, а пока из названия нескольких юридических лиц убрали слово «Синезис». «Синезис Лото» теперь называется «Ридотто», «Синезис Атлас» — «Атлас Акме», «Синезис Скай» — «Скай Ноулимит».

Принятие четвертого пакета санкций ЕС ожидается в ближайшее время. Ограничения могут быть введены против бизнесменов и компаний, которые были кандидатами в третий санкционный пакет.

Сейчас санкции ЕС действуют в отношении 88 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и репрессии против мирных демонстрантов. В список также попали семь предприятий, которые поддерживают режим Лукашенко.

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