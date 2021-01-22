Путин «слинял» в три дня 6 Кирилл Рогов

22.01.2021, 14:45

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Его имиджу нанесен критический урон.

Смешно и странно, и как всегда удивительно, но похоже, что пока что не путинская Россия, но сам Владимир Путин слинял в три дня. Его имиджу нанесен критический урон.

Если посмотреть на тех, кто записывает ролики с призывами выйти 23 января, то ясно одно - это совсем не те люди, которые безуспешно переживали за судьбы демократии в России последние 15 лет. Это другая пластика - и это пластика тех, кто был оплотом путинизма 15, 10 и еще 5 лет назад. Это никакой не "глубинный народ", который реконструируют Сурков или Андрей Мовчан, это российский обыватель, достаточно прагматичный, ушлый, у которого по карманам рассованы и образ себя как честняги, нормативного гражданина, и селфи полной несознанки: я, типа, вообще, ничего не знаю, вот собачку несу в парикмахерскую стричь.

Я не утверждаю, что этот обыватель скопом перешел в анти-путинисты. Факт пока состоит в том, что 15, 10 и 5 лет назад трудно было представить себе стилистику этого "неактивного гражданина", сопряженную с высоко градусным антипутинизмом. Это были стили разных миров. А теперь вот - упс, и пожалуйста: мы видим, как это органично уживается. И это новая штука.

Неправильно сказать, что это результат фильма Навального. Это мучительно вызревало уже десять лет. Фильм и туалетный ершик (само собой) вдруг придали этому некоторую социальную легитимность, почти обязательность.

Но, пожалуй, еще большая проблема на сегодняшний день - это тема "Ленин и дети"... тьфу, блин: "Путин и молодежь". Это, конечно, ерунда, что "Навальный использует детей" и настраивает их против Путина. Проблема сложнее и совсем не в том месте.

Путин прекрасно исполнил в первой половине своей президентской карьеры такой тройной образ "человека из органов", "советского бюрократа" и "эффективного менеджера новой формации", ответив им на фрустрации и растерянности "человека 90х". Но необходимый со временем переход к образу "деда-патриарха", "отца нации", ему не очень удался. В нем осталось слишком много внутреннего напряжения и актуальной агрессивности и слишком мало было "попустительства", чтобы молодежь восприняла его как "деда". Его имидж сместился для них, наоборот, в сторону того, кто не пускает, туда, куда, как им кажется, им совершенно необходимо сейчас попасть.

Очень интересно, что в тиктоковской антипутинской волне важную роль играет анти-клерикальный мотив. Путинский социальный консерватизм нормально сыграл на старшие поколения, но оказался отчасти красной тряпкой для молодых.

Вообще же, политический баланс последних лет в России строился на том, что молодежь сидела в социальных сетях, а их бабушки и дедушки сидели в путинском телевизоре. И это как-то сосуществовало. Среди людей моложе 30 любители Путина - это меньшинство, среди бабушек (старше 60) их 70% и больше. Это сегодня его главная социальная база. Бабушки варят внукам яйца, внуки прощают бабушкам пристрастие к соловьев-херне.

Из этого вытекает главный политический и социальный вопрос современной российской истории, самый острый вопрос на завтра: если 23 января росгвардейцы Путина будут дубасить школоту дубинками и проламывать им головы, то бабушки и дедушки на чьей стороне будут?

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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