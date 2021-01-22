Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей 3 22.01.2021, 15:20

1,449

Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Политик хотят оставить под стражей до 25 марта.

Координатору гражданской кампании «Европейская Белаурсь» Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей до 25 марта, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Еще два месяца политзаключенный пробудет в СИЗО на Володарского.

Напомним, активист «Европейской Беларуси» был арестован 25 сентября 2020 года. Ему были предъявлены обвинения по ч.2 ст.293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).

Чтобы поддержать Евгения, пришлите письмо или открытку по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск. 220030

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.