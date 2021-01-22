Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей3
- 22.01.2021, 15:20
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Политик хотят оставить под стражей до 25 марта.
Координатору гражданской кампании «Европейская Белаурсь» Евгению Афнагелю продлили срок нахождения под стражей до 25 марта, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Еще два месяца политзаключенный пробудет в СИЗО на Володарского.
Напомним, активист «Европейской Беларуси» был арестован 25 сентября 2020 года. Ему были предъявлены обвинения по ч.2 ст.293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).
Чтобы поддержать Евгения, пришлите письмо или открытку по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск. 220030