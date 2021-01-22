«Выжимала воду из тряпки ученикам на голову» 2 22.01.2021, 15:52

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фото: Pexels.com

Белорусы рассказали, как поменяли в школе учителя.

Не всегда отношения со школьным учителем складываются у детей хорошо. Иногда единственный выход из конфликтной ситуации — замена педагога. Мы уже писали о том, что с точки зрения закона у родителей есть такое право. Легко ли сменить учителя на практике? Мы нашли мам, которым это удалось, сообщает rebenok.by

«На уроке дети делали, что хотели» Когда сын Вероники учился в шестом классе, в школу пришел новый учитель математики, молодой специалист.

— Новый математик сказал нам купить пособия для уроков, но когда мы начали их искать, оказалось, что они давным-давно не выпускаются. Для чего он это говорил, мы так и не поняли. Дети на уроках творили, что хотели, абсолютно не занимались математикой. Две четверти мы терпели, а потом приняли решение поменять учителя.

Вероника рассказывает, что представители родительского комитета написали заявление на имя директора в произвольной форме с просьбой сменить учителя математики из-за нарушения рабочего процесса, обошли родителей, собрали подписи и отдали директору.

— Подписался почти весь класс за исключением некоторых родителей. Администрация пошла нам навстречу и заменила учителя прямо посреди года, хотя учителей математики постоянно не хватает. А молодой педагог доработал в школе до конца учебного года и ушел.

«У детей была низкая успеваемость по предмету»

У Марьи с сыном также возникли вопросы к учителю математики в школе. По словам мамы, педагог позволяла себе грубое отношение к детям. Кроме того, родителей не устраивал уровень знаний школьников.

— Математику дети знали плохо. Некоторые родители говорили, что хорошие оценки учительница оставила только тем, кто ходил к ней на платный кружок. Но я подтвердить это не могу, потому что мой сын его не посещал.

Родители хотели поменять учителя, но классный руководитель убедил их в том, что ничего не выйдет: математиков в школе не хватает. Спустя пару лет родители все же решили действовать: написали заявление о смене учителя и отнесли его директору.

— Я не ходила к директору, поэтому не знаю, как она отреагировала, но учителя заменили довольно быстро. Заявление подали в конце первой четверти или даже в начале второй, а к середине второй четверти у класса уже был новый математик.

Мама говорит, что они с сыном остались очень довольны заменой.

— У сына была пятерка по математике в середине года, а закончил он год с твердой семеркой у нового учителя. Кстати, предыдущая учительница довела другие классы до конца того года и ушла на пенсию.

«Била детей указкой по рукам»

Первая учительница у детей Ольги поначалу показалась родителям очень приятной, но вскоре первоклассники стали жаловаться на ее отношение.

— Она начала бить детей указкой по рукам, когда они что-то не так писали, выжимала воду из тряпки (которой вытирали доску) детям на голову, рвала тетради. В общем, ее поведение сложно было назвать адекватным. Конечно, мы возмутились.

В случае Ольги родителям даже не пришлось писать заявление, чтобы сменить учителя. Они обратились напрямую к директору.

— Назначили собрание с директором, завучем, учителем и родителями. Родители жаловались, директор и завуч извинялись за учителя, а она сама свою вину так и не признала.

фото: Pexels.com

Несмотря на то, что до окончания учебного года оставалось всего два месяца, замену нашли быстро, говорит мама. Родители и дети остались очень довольны.

— С новым учителем дети стали лучше читать и писать. Она нашла подход к детям, много ездила с ними на экскурсии и пр. А предыдущего учителя перевели от нас в другую школу.

«Классный руководитель раздувала конфликты на всю школу»

По словам Дины, проблемы с классным руководителем ее сына тянулись два года, начиная с седьмого класса.

— У нее стаж 55 лет, то есть ей далеко за 70. Раньше мы терпели ее бесконечные жалобы по любой мелочи, возмущения, что дети плохие и во всем виноваты, и каждый год надеялись, что она уйдет на пенсию. А в сентябре ситуация усугубилась: по любому поводу она бежала к директору, и родителей тут же вызывали в школу. Например, из-за нарисованного БЧБ-флага в дневнике. Хотя мы просили ее на собрании, чтобы она решала вопросы сначала с детьми, потом с родителями, а только потом уже с директором. Она же классный руководитель, и ее задача решать конфликтные ситуации внутри класса, а не раздувать конфликты на ровном месте на всю школу.

Сначала родители пришли к директору с заявлением о смене классного руководителя и объяснили ситуацию.

— Нас было человек 17. Мы жаловались, что учитель в силу возраста не понимает детей, не может с ними нормально общаться. Директор нас внимательно выслушала, но сказала, что ей некого поставить на замену. Мы предложили своего кандидата, молодого специалиста, который нравится детям.

Директор обещала подумать, но, по словам мамы, дело не двигалось с мертвой точки почти месяц.

— Директор начала нас склонять к тому, что бы мы заплатили взносы в попечительский совет школы: она несколько раз пыталась передать через детей информацию об этом. Но с сентября родители твердо решили отказаться от любых школьных сборов, и никто не реагировал на эти просьбы. Как и она не реагировала на нашу — заменить учителя.

По словам мамы, последней каплей стало то, что классный руководитель заперла детей в классе на уроке и ушла, ничего не сказав.

— Дети не поняли, что произошло, и стали стучать в дверь. Директор услышала шум, но, когда она пришла, классный руководитель уже вернулась в класс и пожаловалась директору, что дети безобразно ведут себя на уроке. Мы не выдержали: ведь абсолютно непонятно, с какой целью она их закрыла. А вдруг они бы начали прыгать с третьего этажа? Она не имела права оставлять их одних, тем более — запирать дверь на ключ.

На этот раз родители зарегистрировали свое заявление в приемной. Это было в конце декабря, а в третьей четверти классу назначили нового классного руководителя — того самого молодого специалиста.

— Нас предупредили, что учитель останется работать в школе, она по-прежнему у класса ведет свой предмет. Родители и дети не против минимального общения с ней по уроку. А вот классное руководство подразумевает более плотное общение с детьми, и мы считаем, что молодой учитель справится с этим лучше.

«Крик учителя пугал дочь»

Дочь Натальи не смогла найти общий язык с учителем математики, и как результат, потеряла интерес к предмету, говорит мама. Проблема тянется третий год, с 7-го класса. Других родителей педагог тоже не устраивал, и в какой-то момент они предприняли попытку его заменить.

— Математика доводила дочь до нервного состояния из-за криков учителя, хотя дома она решает задачи хорошо. Педагог не нравился классу и даже всей параллели, но тогда математиков вообще не было в школе. В администрации школы нам прямо сказали: если снять этого учителя, то уроков математики не будет вообще.

Мама говорит, что некоторые родители сменили школу, другие — смирились. Сама Наталья на какое-то время перестала обращать внимание на оценки дочери по этому предмету.

— Мы с дочкой дома решали пособия, а отметка меня меньше всего интересовала, потому что я видела ее реальные знания. В классе, из-за психологического состояния, дочка допускала много ошибок и недочетов.

фото: Pexels.com

Когда девочка перешла в девятый класс, мама вновь задумалась о смене учителя, поскольку отметка уже имела значение для аттестата и поступления. Но другие родители Наталью уже не поддержали.

— Часто бывает такая ситуация, когда на словах все плохо, а как дело доходит до написания документов, все всех устраивает. В итоге я пошла своим путем — попросила администрацию именно для моей дочери заменить учителя. К моему удивлению мне пошли навстречу: дочку перевели на индивидуальный график, то есть у нее есть план подготовки, и она занимается самостоятельно дома по нему, а в определенное время приходит и сдает предметы, которые указаны в плане. И, несмотря на то, что теперь математику нужно сдавать раз в четверть, учителя ей все равно заменили.

Наталья говорит, что дочь справляется самостоятельно со всеми предметами, лишь по химии и математике пришлось взять репетиторов.

— Я столкнулась с тем, что найти спокойного математика, который не будет кричать на ребенка, — большая проблема у нас в городе. Когда я искала репетиторов, часто звучали такие фразы, что «если надо, мы из ребенка выбьем девятку». Мне такой подход не нравится. В итоге все-таки нашли хорошего репетитора, и двух занятий хватило, чтобы снять у дочери страх перед предметом.

Ранее юрист Екатерина Сельвестрович поясняла нам, что сменить учителя вполне реально. Никаких ограничений или запретов в законодательстве по этому поводу нет, но поднимать вопрос специалист посоветовала только в случае, когда это единственный возможный путь урегулирования конфликта.

Решение администрации школы может зависеть от укомплектованности кадрами, поэтому сменить учителя в середине учебного года бывает сложно. Если на уровне школы решить вопрос не удалось, родителям стоит обратиться в управление образования. Перед этим юрист советует родителям собрать доказательства, которые помогут подтвердить претензии к педагогу.

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