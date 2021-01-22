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«Был в «Зубре», имел рыцарский псевдоним Лютувер»: новые факты о мужчине, совершившем акт самосожжения на площади Независимости

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  • 22.01.2021, 16:10
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«Был в «Зубре», имел рыцарский псевдоним Лютувер»: новые факты о мужчине, совершившем акт самосожжения на площади Независимости
фото от читателя Радио Свобода

Рассказывают друзья Павла Баньковского.

35-летний минчанин Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости 22 января. Что могло стать причиной, пока точно неизвестно.

Бывшая жена говорит о проблемах с алкоголем, провластные телеграмм-каналы открыто глумятся, указывая на судимости Баньковского и называя его неонацистом.

В попытке понять, что за человек Павел Баньковский «Наша Нива» поговорила с его друзьями и знакомыми.

«Мы с ним с 1999 года были в одном рыцарском клубе «Снежный барс» – это клуб реконструкторов эпохи ВКЛ.

В клубе Павел взял себе рыцарский псевдоним Лютувер в честь одного из полумифических литовских князей 13 века, — вспоминает Вячеслав, знакомый Павла. – Паша – неоднозначный человек: хороший друг, но в некоторых моментах очень страстный человек, очень импульсивный. Мог все воспринимать очень близко к сердцу.

С алкоголем были проблемы. Когда-то он даже кодировался. Что у него сейчас было со спиртным, я точно не скажу – последние года два мы не очень поддерживали отношения. Но Паша работал водителем троллейбуса – на такой работе особо же не попьешь.

Но когда Паша пил – у него начинались проблемы с головой. Но это все было периодами: мог долго не пить, но после когда выпивал, начинались проблемы, и в семье в том числе.

У него была судимость, так – за марихуану. Но он пару недель до суда был под стражей, после отпустили. Приговор не помню, но в колонию, кажется, его не отправляли.

Павел был активен, был членом движения «Зубр», всегда был пробелорусским человеком. Точно принимал участие в уличных акциях в начале 2000-х, о последних временах – не знаю»

Алена, близкая подруга семьи Павла подробно рассказала о нем.

«Павел – минчанин, родом из обычной хорошей семьи. Родители рабочие. Сам Паша очень начитан, имеет высокий уровень исторических знаний, большую библиотеку, он увлекался рыцарством и историей ВКЛ.

Паша учился в институте правоведения — но после уголовной статьи заниматься юридической деятельностью он не мог, — рассказывает Алена. – Работал то здесь, то там, в последнее время в троллейбусном парке. Но он не бездельник — у него семья, которую Павел старался обеспечивать. Когда не было лучшей работы, он и грузчиком шел работать.

Они приобрели машину. Ежегодно ездили на море – да, в Крым или Одессу, но регулярно и с двумя детьми.

Павел не маргинал, он любит свою семью и своих детей. Позавчера у младшей дочери был день рождения. Через месяц его старшему сыну 18 лет. Сыном Паша очень гордится –парень занимается гандболом, имеет хорошие перспективы»

павел с сыном

В 25 лет Павел действительно был осужден за хранение марихуаны.

«Его задержали с наркотиками. Я так понимаю, продавец просто сдал его как клиента.

Был суд, Павел признал вину, получил то ли условный срок, то ли отсрочку. В колонии он не сидел. После Паша хорошо себя вел, не имел проблем.

Паша очень рано стал отцом-в 17 лет. И у него иногда были ощущения от жизни – что у него украли молодость. Может, ему хотелось потусоваться, а надо было растить ребенка. И он искал такие возможности как-то расслабиться... это было просто по молодости и по глупости. И насколько я знаю, больше он к этим вопросам не возвращался – это был его последний опыт с наркотиками».

Но и Алена признает - с алкоголем у Павла проблемы были.

«Он не был загульный: не снимал баб, не пил так, чтобы бродить по улицам или стоять под магазином и стрелять деньги.

Но пил, это правда. Это была болезнь – и это сам Павел осознавал. Он боролся с этим, понимал, что имеет проблему»

В том числе и алкоголь повлиял на то, что Баньковский развелся с женой.

«Развелись, так как очень рано поженились и со временем поняли, что трудно им вместе жить. И жене было тяжело, что он пьет.

Последний раз я с Павлом очень хорошо поговорила летом. Он был у меня в гостях.

Я спросила: «какие у тебя цели в жизни». Он отвечает:«Я не знаю».

Но целей в жизни у него не было — вздыхает Елена.

Павел от того, что рано женился, немного потерялся в жизни. Он очень любит и жену, и детей, несмотря на развод. И все это он тяжело переживал: и внутреннюю свою растерянность, и проблемы с алкоголем. Он говорил мне так: я понимаю, что это проблема, но не знаю, как себя остановить.

В прошлом году Павел с женой на марше не ходили, но всей душою переживали.

Я сама, морально устойчивый человек, иногда переживаю и просто не могу принимать информацию о том, что сегодня происходит в Беларуси. А что говорить о человеке, который имеет ко всему и другие проблемы…

Поэтому, я считаю, что все эти новости и события в стране наложились на все внутренние проблемы Павла. И вот результат.

Поступок Павла, конечно, был для меня шоком. Но зная человека, я понимаю, что в последнее время у него внутри была эмоциональная пустота»


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