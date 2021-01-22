СК отказался возбуждать дело на милиционера, который в Жодино ударил женщину в лицо 9 22.01.2021, 17:34

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В действиях Николая Барановского «состава преступления не нашли».

22 января жительнице Жодино Наиле Гусаковой пришло уведомление УСК по Минской области об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси, сообщает ex-press.by В СК она обратилась после того, как на глазах у людей ее ударил в лицо милиционер Жодинского ГОВД.

Согласно выводам СК, милиционером Жодинского ГОВД Николаем Барановским «соблюдены условия и не превышены пределы применения физической силы, а причиненный вред соразмерен силе преодолеваемого противодействия, в том числе предполагаемого».

Барановский, считают в СК, «действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости». При этом «никто из опрошенных сотрудников ГОВД не видел непосредственно момент применения Барановским физической силы к Гусаковой».

Также следствие сообщает, что в материалах дела содержится запись от 13 сентября в «Книге учета применения физической силы, специальных средств и оружия Жодинского ГОСК» «о применении Барановским физической силы в отношении Гусаковой для задержания последней с отметкой начальника ГОВД о правомерности применения физической силы».

В уведомлении об отказе в возбуждении уголовного дела разъяснено, что оно может быть обжаловано начальнику УСК по Минской области, прокурору Минской области или в суде.

Напомним, 13 сентября у жодинского торгового центра «Элегант» произошел инцидент, во время которого милиционер ударил в лицо жительницу Жодино Наилю Гусакову. Удар был такой силы, что женщина оказалась на земле.

УВД Миноблисполкома тогда комментировало инцидент в Жодино так:

— Ситуация складывалась следующим образом. Экипаж ОГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия. Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления.

Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания.

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