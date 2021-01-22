В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования

В школах РФ снимают портреты Путина после знаменитого расследования3
- 22.01.2021, 17:41
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Школьники устроили новый флешмоб.
Российские школьники снимают портреты Путина, которые висят в учебных кабинетах. Некоторые размещают на месте портретов президента фотографии российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Так подростки поддерживают оппозиционера, которого на 30 дней арестовали после возвращения в Россию, сообщает «Бумага».
Школьники публикуют видео о портретах в тиктоке, а также инстаграме. Политик Илья Яшин в твиттере назвал это новым трендом.
Эти школьники из Тиктока снимут каждого Путина во всех школах страны pic.twitter.com/FVniDW3Bl8— Открытка (@openrussia_team) January 20, 2021