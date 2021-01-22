Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули до исторического минимума 2 22.01.2021, 18:34

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фото: fingazeta.ru

Так мало сырьевой ренты российская казна не собирала ни разу в новейшей истории.

Минфин России опубликовал первые окончательные данные об исполнении федерального бюджета 2020 года, который принес правительству беспрецедентное обрушение по ключевому источнику доходов - сырьевой ренте, передает finanz.ru.

Как следует из статистики, по итогам года объем нефтегазовых доходов казны сократился на 34%, до 5,235 трлн рублей.

В денежном выражении Минфин РФ недополучил 2,689 триллиона рублей. Худшим месяцем стал май, когда нефтегазовые сборы падали втрое (до 214 млрд рублей) на фоне «ценовой войны» с Саудовской Аравией и крушения котировок Urals до уровней развала СССР.

С тех пор поступления выросли примерно вдвое - 474 млрд рублей в октябре, 453 млрд - ноябре, 452 млрд - в декабре. Тем не менее, их месячный объем останется на треть ниже прошлогоднего (примерно 660 млрд рублей в месяц).

В номинальном выражении нефтегазовые доходы бюджета скатились на уровень 2017 года, а в относительном - рухнули до исторического минимума.

Их общий объем оказался чуть меньше 5% ВВП, подсчитала Татьяна Евдокимова, экс-главный экономист Nordea по России. Для сравнения: в прошлом году сырьевая рента принесла в бюджет около 7% ВВП, годом ранее - больше 8% ВВП, а в «тучные нулевые» - до 10% ВВП.

Источник: @Tatiana_Evd

Рекордно низкой оказалась и доля нефтегаза в общих доходах - 28%. «На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории», - хвалился в сентябре президент РФ Владимир Путин.

В реальности зависимость бюджета от нефтяных цен не упала, а выросла: если в 2019 году он балансировался при 50 долларах за баррель Urals, то в прошлом нужно было 80, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Недобор углеводородной ренты государство компенсировало увеличением нефтегазовых доходов, которые выросли на 1,224 трлн рублей, до 13,487 трлн.

По итогам года бюджет получил на 10 млрд рублей больше НДС (4,268 трлн рублей), на 100 млрд рублей больше налогов, связанных с импортом (НДС, пошлины, акцизы - 3,738 трлн рублей). Впрочем, главным источником дополнительных денег стала сделка с акциями Сбербанка, которая принесла 1,1 трлн рублей.

В общей сложности в бюджет поступило 18,722 трлн рублей, при том что потратило правительство 22,824 трлн - на 25% больше, чем годом ранее.

Дефицит бюджета, таким образом, достиг 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП. Он был почти полностью профинансирован за счет долга, который, в свою очередь, через госбанки примерно на четверть оплатил "печатный станок" ЦБ (он влил в банковскую систему 807 млрд рублей долгосрочных кредитов репо).

Из дополнительных трат бюджет примерно 70% пришлось на социальные расходы, оценивает Орлова. По статье «социальная политика» Минфин потратил 6,991 трлн рублей - на 2,108 трлн (43%) больше, чем год назад.

Расходы на «национальную экономику» подскочили на 658 млрд рублей, до 3,483 трлн; на здравоохранение - почти вдвое, с 713 млрд до 1,334 трлн рублей.

При этом финансирование аппарата чиновников и органов госвласти («общегосударственные вопросы») выросло на 144 млрд рублей, до 1,511 трлн; армии - на 169 млрд рублей, до 3,167 трлн; органов нацбезопасности и правоохранительной деятельности - на 141 млрд рублей, до 2,225 трлн.

В сумме силовикам и чиновникам досталось 6,903 трлн рублей - 30% потраченных бюджетом денег и 36% собранных в него налогов.

Хотя дефицит российского бюджета стал рекордным за 11 лет, по меркам других стран стимул, который получила экономика за счет госрасходов, был скромным: например, Турция и Германия потратили сверх доходов порядка 7-8% ВВП, США - 15% ВВП, Канада - 20%, указывает Евдокимова.

Власти, вероятно, беспокоит рост зависимости бюджета от цены нефти - это толкает правительство к осторожности в принятии бюджетных рисков и сокращению расходов в 2021 году, рассуждает Орлова.

Тем не менее, на ближайшие два года бюджетная политика останется стимулирующей - в 2021-22 гг бюджет будет дефицитным, напоминает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

«При этом уровень расходов в этом году будет выше, чем тот, что предполагается по бюджетному правилу. По этой причине при ценах на нефть выше уровня отсечения (43,3 доллара за баррель) бюджет сохранит дефицит», - добавляет эксперт.

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