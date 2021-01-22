Литва предлагает ЕС ввести санкции против лукашенковских судей и карателей

Литва предлагает ЕС ввести санкции против лукашенковских судей и карателей5
- 22.01.2021, 20:53
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Включение силовиков и судей в санкционные списки могло бы стать сильным сигналом.
В Литве предлагают расширить санкционные списки по Беларуси, включив в них исполнителей злоупотреблений – сотрудников спецотрядов милиции и судей. Об этом в эксклюзивном интервью "Радіо Свобода" рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Надо обратить внимание на тех, кто нарушает права других людей. Я имею в виду эту военизированную полицию, ОМОН. Также надо обратить внимание на судей, которые сажают людей под арест во всех этих псевдосудах. Думаю, эту группа людей можно добавить в черный список ЕС", – считает министр.
По его словам, включение силовиков и судей в эти списки могло бы стать сильным сигналом.
"Не только ведущие политики, которые принимают важнейшие решения, попадают под санкции в Европе, но и те, кто реально причиняет людям боль на улицах, кто бьет их, нарушает их права, лишает свободы", – сказал Ландсбергис.
Он отметил, что в Литве сейчас изучают свидетельства о таких группах людей.