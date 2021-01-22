Американец выиграл в лотерею более $700 миллионов
- 22.01.2021, 21:13
Сумма выигрыша вошла в шестерку крупнейших в истории США.
Неизвестный счастливчик из штата Мэриленд в среду, 20 января, сорвал джекпот в лотерею Powerball на сумму 731,1 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет лотереи.
Билет был куплен в округе Аллегени на северо-западе штата и совпал со всеми шестью номерами Powerball в среду вечером.
Отмечается, что выигрыш стал четвертым по величине джекпотом в истории Powerball и шестым в истории США.
Обладатель билета сможет получить 731,1 миллиона долларов частями в течение 29 лет или получить одноразовую выплату в сумме 546,8 миллиона долларов. Оба варианта предусматривают уплату налога.
Мэриленд является одним из штатов, который позволяет выигравшим в лотерею оставаться анонимными.
Самым крупным выигрышем в США стал джекпот Powerball в размере 1,586 миллиарда долларов в январе 2016 года, за которым последовал джекпот Mega Millions в размере 1,537 миллиарда долларов в октябре 2018 года.
ICYMI: Here are last night's jackpot winning #Powerball numbers 🎉— Powerball USA (@PowerballUSA) January 21, 2021
📍 The $731,100,000 winning ticket was sold in #Maryland
View all prize payouts ➡️ https://t.co/twoJ2hggAI pic.twitter.com/Qwlbf6RuiN